【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44284.76 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42026.02 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41694.00 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40737.24 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39780.48 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39767.28 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39580.74 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39238.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38980.19 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38895.39 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38837.46 ★日経平均株価4日終値
38823.71 13週移動平均線
38619.13 6日移動平均線
38552.71 25日移動平均線
38493.93 均衡表基準線(日足)
38446.67 均衡表雲下限(日足)
38379.50 均衡表転換線(日足)
38253.94 均衡表転換線(週足)
38210.04 ボリンジャー:-1σ(25日)
37867.36 ボリンジャー:-2σ(25日)
37866.95 ボリンジャー:-1σ(13週)
37524.69 ボリンジャー:-3σ(25日)
37508.54 26週移動平均線
36910.19 ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40 均衡表基準線(週足)
35953.42 ボリンジャー:-3σ(13週)
35351.70 200日移動平均線
35249.80 ボリンジャー:-1σ(26週)
32991.06 ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
30732.32 ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 71.09(前日51.52)
ST.Slow(9日) 51.67(前日37.36)
ST.Fast(13週) 44.18(前日44.84)
ST.Slow(13週) 43.27(前日43.49)
［2024年6月4日］
株探ニュース