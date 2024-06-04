　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44284.76　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42026.02　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41694.00　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40737.24　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39780.48　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39767.28　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39580.74　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39238.06　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38980.19　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38895.39　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

38837.46　　★日経平均株価4日終値

38823.71　　13週移動平均線
38619.13　　6日移動平均線
38552.71　　25日移動平均線
38493.93　　均衡表基準線(日足)
38446.67　　均衡表雲下限(日足)
38379.50　　均衡表転換線(日足)
38253.94　　均衡表転換線(週足)
38210.04　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37867.36　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37866.95　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37524.69　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37508.54　　26週移動平均線
36910.19　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40　　均衡表基準線(週足)
35953.42　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35351.70　　200日移動平均線
35249.80　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32991.06　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
30732.32　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　71.09(前日51.52)
ST.Slow(9日)　　51.67(前日37.36)

ST.Fast(13週)　 44.18(前日44.84)
ST.Slow(13週)　 43.27(前日43.49)

［2024年6月4日］

株探ニュース