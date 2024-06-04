

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44284.76 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42026.02 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41694.00 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40737.24 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39780.48 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39767.28 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39580.74 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39238.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38980.19 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38895.39 ボリンジャー:＋1σ(25日)



38837.46 ★日経平均株価4日終値



38823.71 13週移動平均線

38619.13 6日移動平均線

38552.71 25日移動平均線

38493.93 均衡表基準線(日足)

38446.67 均衡表雲下限(日足)

38379.50 均衡表転換線(日足)

38253.94 均衡表転換線(週足)

38210.04 ボリンジャー:-1σ(25日)

37867.36 ボリンジャー:-2σ(25日)

37866.95 ボリンジャー:-1σ(13週)

37524.69 ボリンジャー:-3σ(25日)

37508.54 26週移動平均線

36910.19 ボリンジャー:-2σ(13週)

36801.40 均衡表基準線(週足)

35953.42 ボリンジャー:-3σ(13週)

35351.70 200日移動平均線

35249.80 ボリンジャー:-1σ(26週)

32991.06 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

30732.32 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 71.09(前日51.52)

ST.Slow(9日) 51.67(前日37.36)



ST.Fast(13週) 44.18(前日44.84)

ST.Slow(13週) 43.27(前日43.49)



［2024年6月4日］



株探ニュース

