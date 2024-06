東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」にて期間限定で楽しめる「ガーデンプール」と「ナイトプール」

迫力満点の滝や、幻想的なライトアップで非日常気分を満喫 ホテル自慢のガーデンプールが2024年もオープンします!

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「ガーデンプール/ナイトプール」2024

スケジュール:

ガーデンプール営業期間:2024年7月1日(月)〜9月16日(月・祝)営業時間:9:00〜17:30(事前予約および入れ替え制)・1部:9:00〜12:30 (受付開始 8:30 最終受付 11:30)・2部:14:00〜17:30 (受付開始 13:30 最終受付 16:30)宿泊者料金:13歳以上 5,200円/4〜12歳 3,400円/3歳以下無料・ビジター料金:平日 13歳以上 7,200円/4〜12歳 4,400円/3歳以下無料土日・祝日・特定日(8月13日〜16日)13歳以上 8,200円/4〜12歳 5,400円/3歳以下無料・有料オプション:プレミアムパラソル&テーブル1台&専用デッキチェア2脚セット 6,600円※その他、パラソル席、デッキチェアは無料で利用できますナイトプール営業期間:2024年7月20日(土)〜8月31日(土)営業時間:18:00〜20:30(受付開始 17:30 最終受付 20:00)宿泊者料金:4歳以上 4,200円/金土日・祝日(DJ Night実施日)5,200円 ※3歳以下入場不可ビジター料金:4歳以上 5,200円/金土日・祝日(DJ Night実施日)7,200円 ※3歳以下入場不可

予約日程:

第1期予約開始日:2024年6月4日(火)13:00〜対象期間:2024年7月1日(月)〜7月31日(水)第2期予約開始日:2024年6月11日(火) 13:00〜対象期間:2024年8月1日(木)〜8月18日(日)第3期予約開始日:2024年6月18日(火) 13:00〜対象期間:2024年8月19日(月)〜9月16日(月・祝)

※2024年7月12日(金)、8月20日(火)は貸し切り営業のため、2部のプールチケットの一般販売は実施されません

ホテル自慢の大きな庭にある、ダイナミックな滝が印象的な「ガーデンプール」と「ナイトプール」が2024年夏もオープン!

ワイルドな魅力たっぷりの「ガーデンプール」では、東京に近いシェラトンホテルでトロピカルなリゾートの雰囲気が満喫できます。

営業期間の夕方6時からは、幻想的なライトと音楽が織りなす「ナイトプール」も開催。

そんな「ガーデンプール」と「ナイトプール」を思う存分楽しめる、プールチケット付き宿泊プランの販売もスタートしています☆

【チェックアウト日午前利用】ガーデンプールチケット&朝食付きプラン

料金:42,000円〜(1室2名利用時の1室料金)

期間:2024年6月30日(日)〜9月15日(日) 宿泊分

客室:グランデルーム

内容:チェックアウト日午前の部(9:00〜12:30)のガーデンプール利用券/朝食券、13:00までのレイトチェックアウト

チェックアウト日の午前に利用できる、ガーデンプールチケット&朝食付きプラン。

朝食後の午前9時から12時30分まで、ガーデンプールを楽しむことができます。

ナイトプールチケット&朝食付きプラン

料金:41,000円〜(1室2名利用時の1室料金)

期間:2024年7月20日(土)〜8月31日(土)宿泊分

客室:グランデルーム

内容:チェックイン日のナイトプール(18:00〜20:30)利用券/朝食券、ナイトプール限定オリジナルグッズ(携帯防水ケース/1室につき1個)

チェックイン日の18時よりナイトプールが利用できる、ナイトプールチケット&朝食付きプラン。

プランにはナイトプールオリジナルグッズとして、1部屋に一つ携帯防水ケースが用意されます。

All Day Pool Packageプラン

料金:クラブスイートルーム 69,000円〜/エグゼクティブスイートルーム 104,000円〜

※どちらも1室2名利用時の1室料金)

期間:2024年7月20日(土)〜8月31日(土) 宿泊分

※7月12日(金)、8月20日(火)宿泊は対象外)

客室:クラブスイートルーム、エグゼクティブスイートルーム

内容:チェックイン日の終日プール利用券/クラブラウンジ特典/オアシス特典/Welcome Drinkシャンパン(ノンアルコールスパークリングワインに変更可)

※12:30〜14:00の時間帯は清掃の為、舞湯・ロッカールームは利用できません

チェックイン日の終日プール利用券のほか、様々な特典が満載のAll Day Pool Packageプラン。

ウェルカムドリンクとしてシャンパンが提供される、クラブスイートルームとエグゼクティブスイートルーム限定のプランです。

注意事項

・プールチケット付き宿泊プランを予約した方以外のガーデンプール・ナイトプールの利用は予約制となります。

・4歳以上の添い寝のお子様がご利用の場合は、有料となります。(到着時に入場券を購入ください)

・利用時に、利用規約を確認し、サインをしてください。

・安全のため、混雑状況によりプールの入場者数を制限する場合があります。

・荒天の場合は中止となります。(当日決定)

※中止の際は、1泊につき以下の館内利用券がそれぞれ配布されます。(館内利用券のおつりは出ません)

- ガーデンプール付きプラン:4,500円券(ベッド台数分)

- ナイトプール付きプラン:4,000円券(ベッド台数分)

- All Day Pool Packageプラン:10,000円券(一部屋分)

※室内プールは利用できます(営業時間:〜20:00まで/最終受付:19:00)

ナイトプール「DJ Night」

DJ ERRY氏

日程:2024年7月20日(土)〜8月31日(土)の毎週金曜日・土曜日・日曜日・祝日

開催時間:18:00〜20:00

毎週金・土・日曜日・祝日のナイトプールでは、EDMやHIP HOPなど様々なジャンルで、多くの人気クラブイベントへの出演歴があるDJ ERRY氏や、

DJ HARUNA氏

都内クラブで活躍するDJ HARUNA氏、

DJ SEIKA氏

DJ SEIKA氏をゲストDJとしてお招き。

夏のリゾート地やプールパーティーで人気のDJ Nightが実施されます。

※スケジュールや内容は変更になる場合があります

※各DJ Nightにつき1名のDJが出演予定です

迫力満点の滝や、幻想的なライトアップで非日常気分を満喫できる、ホテル自慢のガーデンプール。

2024年7月1日より順次オープンする、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「ガーデンプール」と「ナイトプール」の紹介でした☆

チーズの魅力を堪能できるスイーツ&ベーカリー!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 チーズの魅力を堪能できるスイーツ&ベーカリー!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 続きを見る

パエリアやバスク煮込みなど本格スペイン料理が日替わりで登場!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」スペインフェア パエリアやバスク煮込みなど本格スペイン料理が日替わりで登場!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」スペインフェア 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 迫力満点の滝や幻想的なライトアップ!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「ガーデン/ナイトプール 2024」 appeared first on Dtimes.