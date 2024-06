WEST.の茺田崇裕が6月3日に自身の公式Instagramを更新。SixTONESの森本慎太郎とのツーショットを公開した。

茺田が「慎太郎と! WE ARE大阪ライブ終わり」と綴るように、2人は5月29日、30日に京セラドームで行われたコンサート『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』に出演。投稿された写真には、弾けるような笑顔でピースをする茺田と森本の姿が。

2人は茺田が単独初主演を務めたドラマ『武士スタント逢坂くん!』(2021年/日本テレビ)で共演。突然、令和にタイムスリップしてしまった、江戸時代の武士で人気春画師の逢坂総司郎を茺田が、その後、漫画家に弟子入りした逢坂の“兄弟子”にあたる緋村清人を森本が演じた。茺田は共演した頃を懐かしむように投稿の最後に「#チーム逢坂くん」とのハッシュタグをつけていた。

さらに茺田は「SixTONESの曲すきやで!」とも語ったが、「特に小瀧がずっと聞いてる(笑)ライブ前にずっと楽屋で歌ってます」となぜかメンバーの小瀧望の裏話を明かして投稿をしめくくった。

(文=リアルサウンド編集部)