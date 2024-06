U-KISS、13thミニアルバム「LET′S GET STARTED」トラックリスト公開…新たなスタートを予告

U-KISSがニューアルバムで新たなスタートを告げる。3日、公式SNSを通じて13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」のトラックリストが掲載された。トラックリストによると、ニューアルバムにはタイトル曲「Stay with me」をはじめ、「Love is You」「Beautiful you are」「Morse code」など全5曲が収録される。5人のメンバーは多様なジャンルを通じて、幅広い音楽を披露するという。特にメガヒット曲「ManManHaNi」をトレンディにリメイクした「ManManHaNi(2024Ver.)」も収録される予定で、期待が高まっている。

「LET'S GET STARTED」は、U-KISSが昨年6月に発売したデビュー15周年記念アルバム「PLAY LIST」以降、約1年ぶりに披露する新譜だ。精力的な活動を予告した彼らは今回のアルバムで1ヶ所にとどまらず、引き続き前に進むという抱負を伝える。今月25日午後6時に13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」を発売した後、29日にソウル西大門(ソデムン)区YES24 WANDERLOCH HALLで韓国でデビュー後初のファンコンサート「2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories'」、7月に日本の3都市で単独コンサート「2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More」を開催する。