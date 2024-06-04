地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで料理を盛り付ける料理人。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

【新華社ウルムチ6月4日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州タルバガダイ地区裕民（チャガントカイ）県で2日、第1回巴什拜ヒツジ料理コンテストが開催され、プロ・アマチュアの料理人32人が地元産のヒツジ「巴什拜羊」を使った料理を披露した。

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで烤包子（サムサ）を割って見せる料理人。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

コンテストは、農村観光産業と地域の特色を生かした飲食産業の融合をはかり、アグリツーリズム産業をさらに推進して農村振興に貢献することを目的としている。

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで料理を盛り付ける料理人。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで料理を試食する審査員。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで料理を採点する審査員。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで料理を盛り付ける料理人。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで料理を撮影する来場者。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで羊の丸焼きを撮影する来場者。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストでヒツジの串焼きを焼く料理人。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで料理を盛り付ける料理人の手元。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストで料理を撮影する来場者。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストの会場。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）

地元産ヒツジを使った料理コンテスト開催 中国新疆ウイグル自治区

2日、ヒツジ料理コンテストの会場。（チャガントカイ＝新華社記者/丁磊）