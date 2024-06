来季DFBポカール1回戦の組み合わせ決定！　連覇狙うレバークーゼンは4部と激突

2024-25シーズンのDFBポカール1回戦の組み合わせが決定した。今シーズンはブンデスリーガに続きレバークーゼンの優勝に終わったポカール。大会連覇を狙う王者レバークーゼンは4部のカールツァイス・イェーナとの対戦が決定。覇権奪還を目指すバイエルンやドルトムント、RBライプツィヒといった強豪チームはSSVウルム(2部)、フェーニクス・リューベック(4部)、ロートヴァイス・エッセン(3)といったクラブと激突することになった。

なお、1回戦は2024年8月16〜19日の期間に開催予定。ただ、DFLスーパーカップに出場するレバークーゼンとシュツットガルトの試合は同月27.28日に行われる。◆2024-25 DFBポカール1回戦8/16〜19ディナモ・ドレスデン(3) vs デュッセルドルフ(2)アルミニア・ビーレフェルト(3) vs ハノーファー(2)ヤーン・レーゲンスブルク(2) vs ボーフムブラウンシュヴァイク(2) vs フランクフルトエルツゲビルゲ・アウエ(3) vs ボルシアMGシュポルトフロインデ・ロッテ(5) vs カールスルーエ(2)ブレーマーSV(4) vs パーダーボルン(2)SVメッペン(4) vs ハンブルガーSV(2)ヴュルツブルガー・キッカーズ(4) vs ホッフェンハイムフェーニクス・リューベック(4) vs ドルトムントヒルデスハイム(5) vs エルフェアスベルク(2)FC08フィリンゲン(5) vs ハイデンハイムザールブリュッケン(3) vs ニュルンベルク(2)エネルギー・コットブス(3) vs ブレーメンTuSコブレンツ(4) vs ヴォルフスブルクロートヴァイス・エッセン(3) vs RBライプツィヒヴェーエン・ヴィースバーデン(3) vs マインツインゴルシュタット(3) vs カイザースラウテルン(2)SVザントハウゼン(3) vs ケルン(2)SSVウルム(2) vs バイエルンキッカーズ・オッフェンバッハ(4) vs マクデブルク(2)VfRアーレン(4) vs シャルケ(2)ハンザ・ロストック(3) vs ヘルタ・ベルリン(2)ハレシャーFC(4) vs ザンクト・パウリオスナブリュック(3) vs フライブルクグライフスヴァルトFC(4) vs ウニオン・ベルリンショット・マインツ(4) vs グロイター・フュルト(2)テウトニア・オッテンセン(4) vs ダルムシュタット(2)ヴィクトリア1889ベルリン(4) vs アウグスブルクアレマニア・アーヘン(4) vs ホルシュタイン・キール8/27.28プロイセン・ミュンスター(2) vs シュツットガルトカールツァイス・イェーナ(4) vs レバークーゼン