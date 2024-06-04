明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数

１５：４５ 仏・鉱工業生産

１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：Ｃａｓａ<7196>，エイケン工業<7265>，フジコーポ<7605>

※東証グロース上場：アストロスケールホールディングス<186A>



出所：MINKABU PRESS