明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：Ｃａｓａ<7196>，エイケン工業<7265>，フジコーポ<7605>
※東証グロース上場：アストロスケールホールディングス<186A>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：Ｃａｓａ<7196>，エイケン工業<7265>，フジコーポ<7605>
※東証グロース上場：アストロスケールホールディングス<186A>
出所：MINKABU PRESS