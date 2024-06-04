明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・毎月勤労統計調査
１０：３０　豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５　中・財新非製造業購買担当者景気指数
１５：４５　仏・鉱工業生産
１６：５０　仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・卸売物価指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５　米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数

○決算発表・新規上場など

決算発表：Ｃａｓａ<7196>，エイケン工業<7265>，フジコーポ<7605>
※東証グロース上場：アストロスケールホールディングス<186A>

出所：MINKABU PRESS