Number_i平野紫耀(27)の弟で、ファッションプロデューサーの平野莉玖(25)が、4日までにインスタグラムを更新。

2日大阪府・アメリカ村 FANJ twiceで開催された自身のライブツアー「JUST THE WAY WE ARE」来場者への感謝をつづった。

平野は「皆さんこんばんは 昨日はRIKU TOUR『JUST THE WAY WE ARE』大阪公演でしたね ライブに来てくれたりくめんのみんなありがとーーー!!! 最高の1日だったね」と大阪での公演を報告し来場者へ感謝を述べた。

当日を振り返り「CUTESHOWもCOOLSHOWもめちゃめちゃ盛り上がっててみんなも沢山歌ってくれてありがとう みんなの歌声しっかりと届いてたよ」を話し「まだライブに来たことないよって人!!絶対楽しませるから一回来てみ」とフォロワーへ呼びかけた。

この投稿に来場者からは「最高に幸せな時間をありがとう めちゃめちゃ楽しかったー!!」「初めて莉玖くんのアーティストの姿観に行けて、すごく幸せな時間でした」「楽しくて幸せで時間が過ぎるのがあっという間だったよ」とコメントが寄せられている。