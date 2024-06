(写真:Ushico/PIXTA)

ブリティッシュ・コロンビア大学のララ・B・アクニンら[1]は、カナダとウガンダで、「自分のためにお金を使う」場合と、「他人のためにお金を使う」場合とで、被験者にどのような影響が出るかを調査しています。

すると、文化や経済的な文脈が大きく異なる両国で、どちらの被験者にも、他人のためにお金を使う場合に幸福度が高いということが認められたのです。

これにはシンプルに「いいことをした」という満足感もあるのですが、進化心理学的には「コミュニケーションの形成」に対するプラスの感情が大いにあると考えられます。

コミュニケーションをとると、幸せホルモンのセロトニンが分泌されることも分かっています。人間は一人では生きていけません。

少なくとも、現代社会ならともかく、旧石器時代では無理があります。

人間が1対1では簡単に殺されてしまいかねない猛獣などの敵や獲物がいる社会で、生物界の覇権を握った背景には、集団生活の力があります。

コミュニティの力で生存競争を勝ち抜いてきた私たちの脳には、他人と繫がる重要性が刻み込まれています。

だから、人と触れ合うと幸福感を覚える仕組みになっていて、コミュニケーションをとると報酬系が刺激されて幸福感を覚えるのです。

人は、気持ちいいこと、嬉しいことは進んでやろうとするからです。他人のためにお金を使うのは、言ってみればより高度で、社会的なコミュニケーション。

実際にどれだけ意識しているかはともかく、少なくとも騙されやすい単純な脳にとっては、「お金を使った相手との関係性が深まっていくきっかけ」として感じられるわけです。

また、アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した「認知的不協和の解消」[2]という理由も考えられます。

認知的不協和というのは、考えていることと実際の状況の不一致で心がモヤモヤすることです。

普通に考えたら、他人のためにお金を使いたくないものですが、実際に使ってしまっている。そこにモヤモヤが生じます。

人にお金を使うことは勇気がいることですし、痛みを伴いますが、自分は相手を好きだから、あるいはこういう行動をするのが好きだからと、自分の行動に、肯定的な「大義名分」を与えることで、そのモヤモヤを解消しているわけです。

結果、満足感を得られているから、幸福度も上がっているとも考えられます。

同種の研究は、たくさんあります。たとえば、ヒューストン大学のメラニー・ラッドらの研究[3]では、人は自分のためにする行動よりも、向社会的行動をして、それを達成するほうが幸福感を覚えることが分かっています。

ちなみに、ラッドらは、幸福度を上げるポイントは、「具体的に人のためになるような行動」をとることとしています。

単に「人類の幸せのため」とか「地球環境のため」とか抽象的なものにしてしまうと、その判定基準が自分の中になかったり、対象が大きすぎたりして、自分の行動で「目的を達成できたか」が分かりにくくなってしまいます。

そのような達成度合いがはっきりしない行動をしてしまうと、幸福度が上がりにくくなる結果が出ているのです。

このような研究で面白いのは、科学で裏づけられた事象が、昔から伝わっていることが珍しくない点です。

「情けは人のためならず」ということわざがあります。これは、「人にかけた情けは巡り巡って自分に返ってくる」という意味ですが、私たちのご先祖様は、「人のためになること(向社会的行動)をすると、自分のためになる」とどこかで気づき、大切なこととして語り継いできたわけです。

これらを踏まえると、アクニンらの研究の内容が腑に落ちるのではないでしょうか。

他人のためにお金を使うのは、目的がはっきりしているうえに、手段も向社会的行動の中でも、特にシンプルで分かりやすいものです。つまり、「他人のためにお金を使った」その瞬間に、自分の目的は達成できたと脳が理解できる明確な行動をしているので、幸福度もしっかり上がるんですね。

他人にお金を払う以外に、他人のためによいことをする方法論もあったりします。カリフォルニア大学のソーニャ・リュボミルスキーら[4]は、「知らない人のコインパーキングの料金を払う」「献血をする」「友人の問題を解決する」「昔お世話になった先生にお礼状を書く」など、6週間にわたって週に5回の向社会的行動――すなわち牋貽一善〞ならぬ牋貊妓涸〞をした被験者と、特に何もしなかった被験者を比べる研究をしています。まず、幸福度を比べた結果、牋貊妓涸〞をした被験者のほうが高くなっています。

これはみなさんにとっても想定内だと思うのですが、興味深いのは牋貊妓涸〞のこなし方です。

方法はグループの中でもさまざまでしたが、最も幸福感が高くなったのは、「1日にまとめて向社会的行動を5回した人」でした。

つまり、ハッピーアクションとして牋貊妓涸〞をするなら、狃気飽貪戞一日五善〞がベストになるわけです。

新しい経験や変化を求める脳には、日常的にするより、たまにこのようなアクションをまとめてするほうが刺激的であるためと考えられます。

とはいえ、一日一善だって、小さな幸せは得られるわけですから、やってもいいのです。むしろ、そういう小さな幸せを毎日見つけられる人生のほうが、人によってはいいのかもしれません。

みんなが一日一善を実践すれば、思いやりのある、やさしい、そして幸せな社会になるでしょう。まずは、私たちからはじめてみませんか?

<参考文献>

[1] Aknin, L. B., Barrington-Leigh, C. P., Dunn, E. W., Helliwell, J. F., Burns, J., Biswas-Diener, R., Kemeza, I., Nyende, P., Ashton-James, C. E., & Norton, M. I.(2013). Prosocial spending and well-being: cross-cultural evidence for a psychological universal. Journal of personality and social psychology, 104(4), 635-652.

[2] レオン・フェスティンガー(末永俊郎 監訳)(1965).『認知的不協和の理論:社会心理学序説』誠信書房.

[3] Rudd, M., Aaker, J. & Norton, M. I. (2014). Getting the Most out of Giving: Concretely framing a Prosocial Goal Maximizes Happiness, Journal of Experimental Social Psychology, 54, 11-24.

[4] Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9(2), 111-131.