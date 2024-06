ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、カニと甘辛いトマトソースとの相性が抜群のシンガボールローカルブルメ「チリクラブ」をハンバーガーにした新メニューが登場!

大きなお皿に殻ごとのカニと、トマトソースや卵などでつくった甘辛いソースがたっぷり乗った「シンガポールチリクラブバーガー〜スイートトマトチリソース〜」が発売されます☆

フレッシュネスバーガー「シンガポールチリクラブバーガー〜スイートトマトチリソース〜」

価格:780円(税込)

販売期間:2024年6月12日(水)〜7月16日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店鱒・動物園店縞・品川グランバサージュ店除く

※販売期間内でも、地域や店編により品切れとなる場合があります

年間テーマ「世界のグルメを大人の本格バーガーに」のもと、期間限定バーガーを販売している「フレッシュネスバーガー」

今回はシンガボールの人気グルメ「チリクラブ」を再現した「シンガポールチリクラブバーガー〜スイートトマトチリソース〜」が登場します!

チキンライス(海南鶏飯)やバクテー、(肉骨茶) 、ラクサなど、魅力的なローカルグルメが豊富なシンガポール。

その中でも特に人気なチリクラブは、一部では”カニ料理の王様”の異名を持つほどで、大きなお皿に殻ごとのカニと、トマトソースや卵などでつくった甘辛いソースがたっぷり乗った、インパクト抜群の豪華料理です。

「シンガポールチリクラブバーガー」は、チリクラブとセットで食べられる事の多い、蒸しパンのような「マントウ(餞頭)」をつけて食べるところから着想を得て開発。

また、カニ1匹をまるごと揚げたソフトシェルクラブを使用する事で、柔らかい殻と身の旨み、濃厚なカニミソまでを気軽に味わうことができます。

ふんわりとろりスクランブルエッグやショウガ・ニンニクが香るスイートトマトチリソースを合わせることで、チリクラブの美味しさを表現。

素揚げし甘みを引き出したパプリカや、国産生野菜のスライスオニオンやグリーンカールもサンドしてあるので、野菜の食感を楽しむこともできます。

店内に置いてあるワールドスパイス「シラチャーソース」や

「カレーパウダー」とも相性抜群な、様々なアレンジが楽しめるハンバーガーです☆

“カニ料理の王様”と言われるシンガポールの人気グルメ「チリクラブ」を再現したハンバーガー。

サックリ軽い食感とほどよい塩味がビールとの相性も抜群です。

フレッシュネスバーガーの「シンガポールチリクラブバーガー〜スイートトマトチリソース〜」は、2024年6月12日より期間限定で販売開始です☆

