【BANDAI SPIRITS:10月から12月発売プラモデル商品 予約開始】

通販サイト「あみあみ」などにて、BANDAI SPIRITSが10月から12月に発売するプラモデル商品の予約受付が開始された。

今回予約開始した商品は、「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ライガーテイル」や「30MS 月岡恋鐘」などのオリジナルプラモデルブランド商品のほか、ガンプラ「HG デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット」や「RG アカツキガンダム(オオワシ装備)」、「MGSD ウイングガンダムゼロ EW」などの10月から12月に発売予定のプラモデル商品となっている。

人気商品は既に一部通販サイトで売り切れとなっているが、順次各通販サイトにて予約受付が開始される予定となる。

