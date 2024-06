サンシャインシティプリンスホテルに設置されている、ムーミンバレーパークのオフィシャルホテルとして5周年を迎える「ムーミンスペシャルルーム」

ムーミンスペシャルルームの新たなプランとして、パークロゴが刻印された「パンケーキ朝食付き宿泊プラン」が販売されます☆

サンシャインシティプリンスホテル「ムーミンスペシャルルーム パンケーキ朝食付き宿泊プラン」

販売期間:2024年6月15日(土) 宿泊分より

※2024年6月3日より予約受付中

料金:19,400円(税・サ込)より ※1室2名利用時

※別途、宿泊税(1名あたり、100円〜200円)かかる場合があります

内容:朝食、オリジナルアメニティ、ムーミンバレーパークからの贈り物(タオルセット)、ムーミンバレーパーク入園引換券

※ムーミンバレーパーク入園引換券はチェックアウト日に利用可能なものを、フロントにてチェックイン時に配布されます

部屋数:1日2室限定

朝食会場:レストラン バイエルン (B1)

予約・問合せ:ホテル公式Webサイト

※宿泊プランの予約は、Webサイト限定となります

老若男女問わず多くのゲストが訪れる、『ムーミン』物語の世界観を演出した関東の人気スポット「ムーミンバレーパーク」

サンシャインシティプリンスホテルにある「ムーミンバレーパーク」のオフィシャルホテル「ムーミンスペシャルルーム」は、2024年に5周年を迎えます。

5周年を迎える「ムーミンスペシャルルーム」の新たなプランとして「パンケーキ朝食付き宿泊プラン」が登場。

今回新たに販売される宿泊プランでは、ムーミンバレーパークのロゴが刻印されたパンケーキやオムレツなどがワンプレートで特別に用意されます。

特別な朝食が提供されるのは、ホテル地下1階にある「レストラン バイエルン」です。

プランには朝食のほかにもオリジナルアメニティや、ムーミンバレーパークからの贈り物として「タオルセット」、ムーミンバレーパークの入園引換券がセットになっています。

ムーミンバレーパークに出発する前から気分を盛り上げるメニュー内容が楽しめる、特別な宿泊プラン。

サンシャインシティプリンスホテルに2024年6月15日より登場する「ムーミンスペシャルルーム パンケーキ朝食付き宿泊プラン」の紹介でした☆

※画像はイメージです

