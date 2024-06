キット・フィストー初立体化、『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』より

『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』(2005)などに登場する人気のジェダイ、キット・フィストーがホットトイズ「ムービー・マスターピース」によって初立体化を果たす。彼のニッコリ笑顔が浮かぶようである。

全高約33cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。新規造形となるヘッドは、大きな黒い目や頭部から長く伸びた触手など、劇中に忠実に再現。前方に伸びた2本の触手は、付け根のジョイント部分が可動し、位置を調節することが可能だ。特徴的な皮膚の質感や皺などを表現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。

着脱可能なジェダイ・ローブ、ベルト付きのチュニックといった衣装は、質感やディテールにこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がり。ローブとチュニックにはワイヤーを内蔵しているので、動きをつけることが可能だ。

また、両腕にガントレットを取り付け、専用のハンドパーツに差し替えることで、CGアニメ作品『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』での姿を再現できるのは嬉しいポイント。

武器として、グリーンの光刃のライトセーバーが付属。USBによるLEDライトアップ機能を搭載したタイプと、ベルトに下げたり単体で飾ることができる通常タイプの2種が付属するので、使い分けることで数々のシチュエーションを再現できる。

光刃パーツは、差し替えてライトセーバーを振った状態の表現が可能だ。多彩な差し替え用ハンドパーツを使用すれば、さまざまな劇中シーンを演出できるぞ。

台座は、床面が造形された特別仕様。天面をジェダイ評議会室の床のデザインに変更できる、台座用のカードも付属するぞ。

2025年9月発売予定。定価45,000円(税込)、トイサピエンス予約価格40,500円(税込)。

