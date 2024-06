ミッキーマウスも登場！ディズニー・オン・アイス 2024 “Find Your GIFT”記者発表会

世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”」

今回の「ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”」では「ミッキーマウス」と仲間たちが、『塔の上のラプンツェル』『美女 と野獣』『リトル・マーメイド』など、世代を超えて愛されるディズニー作品の世界へご案内!

2024年6月4日に開催された記者発表会の様子をレポートしていきます。

ディズニー・オン・アイス 2024 “Find Your GIFT”記者発表会

開催日:2024年6月4日(火)

ディズニー・オン・アイスは「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめ、たくさんのディズニーキャラクターが登場し、世代を超えて愛され続けている、氷の上のミュージカルショー。

1981年の世界初公開以来、40年を超える歴史を持つこのショーは、アメリカをはじめ世界75ヶ国以上で上演され、感動にあふれた作品を世界中の人々に届けています。

日本では、1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」以来、35年以上にわたり親しまれており、総公演回数は6,000回を突破!

そんなディズニー・オン・アイスの2024年公演として、2024年7月〜9月にわたり全国11都市で「ディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”」が開催されます。

2024年6月4日、『ディズニー・オン・アイス 2024 “Find Your GIFT”』の記者発表会が行われました☆

「ディズニー・オン・アイス」2024年スペシャルサポーターの大友花恋さんがアイスショーらしい、スケートリンクをイメージしたブルーの衣装で登場。

「『ミラベルと魔法だらけの家』が初登場ということでとても楽しみにしています。

色鮮やかな世界観が印象的な作品なので、どのシーンがどのように登場するのか今からワクワクしています。」

と期待を露わにすると、

2024年の公演で『ミラベルと魔法だらけの家』が初登場することを記念し、映画『ミラベルと魔法だらけの家』でミラベルの日本語版声優をつとめた斎藤瑠希さん、ミラベルの一番上の姉・イサベラ役の平野綾さんが登場!

ミラベルの世界観を表したカラフルな衣装を身にまとった斎藤瑠希さん、平野綾さんを前に、大友花恋さんは、「映画そのままの声!」と大感激!

「ディズニー・オン・アイス」をまだ見たことがないという斎藤瑠希さんに、

「ミッキーマウスが、自分たちの地元に会いに来てくれることと、そして本格的なアイスショー。

おなじみの音楽と一緒に楽しめて、みんなで同じ同じ感動を共有できるのが一番の魅力だと思っています。」と大友花恋さんが魅力を熱弁しました!

フリップトーク

続いては「自分にあったらいいなと思う才能(ギフト)」というお題のフリップトーク。

大友花恋さんは「動物とコミュニケーションをとれる」

「住んでいるマンションの近くに住んでいるワンちゃんがいつも私だけに吠えるので、どうして私だけに吠えるのか、そして私は怪しいものではないですよと伝えたいですね。」と『ミラベルの魔法だらけの家』に登場するアントニオと同じギフトを熱望!

斎藤瑠希さんは「ものづくり」

「好きなコンテンツのグッズを自分で作ってみたい」と推し活に興味があるそう!

平野綾さんは「瞬間移動」

「舞台やドラマの撮影で各地を移動することが多いので、少しでも余裕を持って移動したいですね」とお話してくださいました。

スペシャルゲスト「ミッキーマウス」が登場

スペシャルゲストとして「ミッキーマウス」が登場!

「ディズニー・オン・アイス」オリジナルのコスチュームを身にまとった「ミッキーマウス」

『ディズニー・オン・アイス 2024“Find Your GIFT”』の開幕を盛大にお祝いしてくれました☆

チケット価格/スケジュール

チケット価格:

・プレミアム席:12,000円〜13,000円(税込)

・S席:7,600円〜7,900円(税込)

※公演地によってチケットの席種設定や価格は異なります

※2歳以下のお子さんは保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。但し席が必要な場合は有料

秋田・由利本荘公演

日程:2024年7月4日(木)〜7月7日(日)

会場:由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ

東京公演

日程:2024年7月12日(金)〜7月15日(月・祝)

会場:有明アリーナ

豊田公演

日程:2024年7月19日(金)〜7月23日(火)

会場:スカイホール豊田 <初開催>

常滑公演

日程:2024年7月26日(金)〜7月28日(日)

会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) <初開催>

横浜公演

日程:2024年8月1日(木)〜8月5日(月)

会場:横浜アリーナ

大阪公演

日程:2024年8月10日(土)〜8月18日(日)

会場:大阪城ホール

福岡公演

日程:2024年8月23日(金)〜8月25日(日)

会場:マリンメッセ福岡 A館

神戸公演

日程:2024年8月30日(金)〜9月1日(日)

会場:ワールド記念ホール

広島公演

日程:2024年9月6日(金)〜9月8日(日)

会場:広島グリーンアリーナ

埼玉公演

日程:2024年9月14日(土)〜9月16日(月・祝)

会場:さいたまスーパーアリーナ

千葉・船橋公演

日程:2024年9月21日(土)〜9月23日(月・休)

会場:LaLa arena TOKYO-BAY

『ディズニー・オン・アイス 2024 “Find Your GIFT”』は、2024年7月4日(木)の秋田・由利本荘公演よりスタートです。

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーマウスも登場!ディズニー・オン・アイス 2024 “Find Your GIFT”記者発表会 appeared first on Dtimes.