インターネットイニシアティブ（IIJ）は、対象のスマートフォンが割引になる「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」を開始した。期間は9月2日21時59分まで。

対象端末の一例。OPPO A79 5G

期間中にIIJmioのギガプラン（音声通話付き）をMNPで契約し、対象の端末を同時に申し込むと割引価格で端末を購入できる。1契約者につき1台までがキャンペーン対象で、複数台を申し込むと最も割引額が大きい1台のみ割引価格が適用される。

価格.com経由やパッケージ利用での申し込みはキャンペーンの対象外。申込日から過去1年間に、同様のキャンペーンやMNP回線とセットでの端末割引を受けている場合はキャンペーンの対象外。「OPPO A79 5G」は110円、「Nothing Phone (2a)」は2万4800円、「ROG Phone 8」は13万4800円で購入できる。

機種名 価格（一括） 月額（24分割時） OPPO A79 5G 110円 6円 nubia Ivy 3980円 167円 Redmi 12 5G [4GB/128GB] 4980円 209円 moto g50 5G 4980円 209円 moto g52j 5G II 7980円 334円 motorola edge 40 1万9800円 826円 motorola edge 40 neo 1万9800円 826円 AQUOS sense8 2万4800円 1035円 Nothing Phone（2a） 2万4800円 1035円 motorola edge 30 pro ワイヤレス充電器SET 3万9800円 1659円 Xperia 10 V 3万9800円 1659円 POCO F4 GT 4万9800円 2076円 nubia Flip 5G 5万4800円 2284円 AQUOS R6 5万9800円 2493円 motorola razr 40 6万9800円 2909円 Xiaomi 12T Pro 6万9800円 2909円 Zenfone 10 [8GB/256GB] 8万4800円 3535円 motorola razr 40 ultra 8万5800円 3576円 Zenfone 10 [16GB/512GB] 9万4800円 3951円 ROG Phone 7 [16GB/512GB] 12万9800円 5409円 ROG Phone 8 13万4800円 5618円