パリ五輪に向けたU-23アルゼンチン代表候補が発表…バレラやアルマダ、G・シメオネらが招集
アルゼンチンサッカー協会(AFA)は3日、パリ・オリンピックに向けたU-23アルゼンチン代表候補メンバー23名を発表した。
ハビエル・マスチェラーノ監督の下、2008年北京オリンピック以来、通算3度目の金メダル獲得を目指すアルゼンチン。今回はU-23パラグアイ代表との親善試合を含め本大会に向けた候補メンバーが発表された。
同世代の目玉選手であるMFエンソ・フェルナンデス(チェルシー)と、FWアレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド)はコパ・アメリカ参戦もあり、今回のタイミングではメンバーに名を連ねず。
また、最大3名のオーバーエイジではGKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)、DFニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)、FWフリアン・アルバレス(マンチェスター・シティ)が有力視されているが、今回は招集されていない。
そういった中、今回のメンバーではアラン・バレラ、ティアゴ・アルマダ、クラウディオ・エチェベリ、ルーカス・ベルトラン、ジュリアーノ・シメオネらが中心を担うことになる。
なお、パリ五輪でグループBに入ったアルゼンチンはモロッコ、ウクライナ、イラクと対戦する。
◆U-23アルゼンチン代表候補メンバー
GK
レアンドロ・ブレイ(ボカ・ジュニアーズ)
ファブリシオ・イアコビッチ(エストゥディアンテス)
DF
マルコ・ディ・チェーザレ(ラシン)
ブルーノ・アミオネ(サントス・ラグナ/メキシコ)
ルーカス・エスキベル(アトレチコ・パラナエンセ/ブラジル)
ゴンサロ・ルハン(サン・ロレンソ)
ケビン・ロモナコ(ティグレ/メキシコ)
ホアキン・ガルシア(ベレス・サルスフィエルド)
ティアゴ・フェルナンデス(ベレス・サルスフィエルド)
ダミアン・フェルナンデス(ベレス・サルスフィエルド)
MF
ケビン・セノン(ボカ・ジュニアーズ)
エセキエル・フェルナンデス(ボカ・ジュニアーズ)
クリスティアン・メディーナ(ボカ・ジュニアーズ)
フアン・ナルドーニ(ラシン)
アラン・バレラ(ポルト/ポルトガル)
サンティアゴ・エッセ(オリンピアコス/ギリシャ)
ティアゴ・アルマダ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)
FW
パブロ・ソラーリ(リーベル・プレート)
クラウディオ・エチェベリ(リーベル・プレート)
ルチアーノ・ゴンドウ(アルヘンティノス・ジュニアーズ)
ルーカス・ベルトラン(フィオレンティーナ/イタリア)
サンティアゴ・カストロ(ボローニャ/イタリア)
ジュリアーノ・シメオネ(アラベス/スペイン)
ハビエル・マスチェラーノ監督の下、2008年北京オリンピック以来、通算3度目の金メダル獲得を目指すアルゼンチン。今回はU-23パラグアイ代表との親善試合を含め本大会に向けた候補メンバーが発表された。
同世代の目玉選手であるMFエンソ・フェルナンデス(チェルシー)と、FWアレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド)はコパ・アメリカ参戦もあり、今回のタイミングではメンバーに名を連ねず。
そういった中、今回のメンバーではアラン・バレラ、ティアゴ・アルマダ、クラウディオ・エチェベリ、ルーカス・ベルトラン、ジュリアーノ・シメオネらが中心を担うことになる。
なお、パリ五輪でグループBに入ったアルゼンチンはモロッコ、ウクライナ、イラクと対戦する。
◆U-23アルゼンチン代表候補メンバー
GK
レアンドロ・ブレイ(ボカ・ジュニアーズ)
ファブリシオ・イアコビッチ(エストゥディアンテス)
DF
マルコ・ディ・チェーザレ(ラシン)
ブルーノ・アミオネ(サントス・ラグナ/メキシコ)
ルーカス・エスキベル(アトレチコ・パラナエンセ/ブラジル)
ゴンサロ・ルハン(サン・ロレンソ)
ケビン・ロモナコ(ティグレ/メキシコ)
ホアキン・ガルシア(ベレス・サルスフィエルド)
ティアゴ・フェルナンデス(ベレス・サルスフィエルド)
ダミアン・フェルナンデス(ベレス・サルスフィエルド)
MF
ケビン・セノン(ボカ・ジュニアーズ)
エセキエル・フェルナンデス(ボカ・ジュニアーズ)
クリスティアン・メディーナ(ボカ・ジュニアーズ)
フアン・ナルドーニ(ラシン)
アラン・バレラ(ポルト/ポルトガル)
サンティアゴ・エッセ(オリンピアコス/ギリシャ)
ティアゴ・アルマダ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)
FW
パブロ・ソラーリ(リーベル・プレート)
クラウディオ・エチェベリ(リーベル・プレート)
ルチアーノ・ゴンドウ(アルヘンティノス・ジュニアーズ)
ルーカス・ベルトラン(フィオレンティーナ/イタリア)
サンティアゴ・カストロ(ボローニャ/イタリア)
ジュリアーノ・シメオネ(アラベス/スペイン)