パリ五輪に向けたU-23アルゼンチン代表候補が発表…バレラやアルマダ、G・シメオネらが招集

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アルゼンチンサッカー協会(AFA)は3日、パリ・オリンピックに向けたU-23アルゼンチン代表候補メンバー23名を発表した。

ハビエル・マスチェラーノ監督の下、2008年北京オリンピック以来、通算3度目の金メダル獲得を目指すアルゼンチン。今回はU-23パラグアイ代表との親善試合を含め本大会に向けた候補メンバーが発表された。

同世代の目玉選手であるMFエンソ・フェルナンデス(チェルシー)と、FWアレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド)はコパ・アメリカ参戦もあり、今回のタイミングではメンバーに名を連ねず。

また、最大3名のオーバーエイジではGKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)、DFニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)、FWフリアン・アルバレス(マンチェスター・シティ)が有力視されているが、今回は招集されていない。

そういった中、今回のメンバーではアラン・バレラ、ティアゴ・アルマダ、クラウディオ・エチェベリ、ルーカス・ベルトラン、ジュリアーノ・シメオネらが中心を担うことになる。

なお、パリ五輪でグループBに入ったアルゼンチンはモロッコ、ウクライナ、イラクと対戦する。

◆U-23アルゼンチン代表候補メンバー

GK

レアンドロ・ブレイ(ボカ・ジュニアーズ)

ファブリシオ・イアコビッチ(エストゥディアンテス)

DF

マルコ・ディ・チェーザレ(ラシン)

ブルーノ・アミオネ(サントス・ラグナ/メキシコ)

ルーカス・エスキベル(アトレチコ・パラナエンセ/ブラジル)

ゴンサロ・ルハン(サン・ロレンソ)

ケビン・ロモナコ(ティグレ/メキシコ)

ホアキン・ガルシア(ベレス・サルスフィエルド)

ティアゴ・フェルナンデス(ベレス・サルスフィエルド)

ダミアン・フェルナンデス(ベレス・サルスフィエルド)

MF

ケビン・セノン(ボカ・ジュニアーズ)

エセキエル・フェルナンデス(ボカ・ジュニアーズ)

クリスティアン・メディーナ(ボカ・ジュニアーズ)

フアン・ナルドーニ(ラシン)

アラン・バレラ(ポルト/ポルトガル)

サンティアゴ・エッセ(オリンピアコス/ギリシャ)

ティアゴ・アルマダ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)

FW

パブロ・ソラーリ(リーベル・プレート)

クラウディオ・エチェベリ(リーベル・プレート)

ルチアーノ・ゴンドウ(アルヘンティノス・ジュニアーズ)

ルーカス・ベルトラン(フィオレンティーナ/イタリア)

サンティアゴ・カストロ(ボローニャ/イタリア)

ジュリアーノ・シメオネ(アラベス/スペイン)