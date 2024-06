【BANDAI SPIRITS:6月発売商品パッケージイラスト】6月4日 公開

BANDAI SPIRITSは、2024年6月に発売を予定しているプラモデル商品のパッケージイラストを一挙公開した。

今回公開されたパッケージは、6月22日に発売予定の「30MS SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ(エレガンテフォーム)」や「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーB]」のほか、6月29日に発売予定のガンプラ「オプションパーツセット ガンプラ 02(ランチャーストライカー&ソードストライカー)」、「SDガンダム クロスシルエット ガンダムキャリバーン」などを公開している。

なお同月に発売予定のガンプラ「HG インフィニットジャスティスガンダム弐式」と「MG シナンジュ・スタイン(ナラティブ Ver.) Ver.Ka」のパッケージイラストは既に公開済みの情報となる。

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ・MBS

(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンジード製作委員会

(C)2023 SUNRISE BEYOND INC.

(C)BANDAI SPIRITS 2019