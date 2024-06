サンリオピューロランドにて、”カラフルなネオンが輝く夏祭り”をテーマにした「ピューロランドネオナツマツリ」を開催!

期間中、サンリオピューロランドが個性豊かなヤタイやカラフルなネオン装飾が広がる一味違った夏祭りが楽しめる空間に大変身します☆

サンリオピューロランド「ピューロランドネオナツマツリ」

開催期間:2024年7月12日(金)〜9月3日(火)

サンリオピューロランドにて、日本の夏の風物詩である「夏祭り」を存分に楽しめる「ピューロランドネオナツマツリ」を開催!

期間中、ピューロビレッジにて、「ネオボンオドリ」やネオなビートに合わせて楽しめる新作パレード「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT!」が上演されます。

エンターテイメントホールには、個性豊かなヤタイが登場し「ネオエンニチ」が開催されるほか、カラフルなスペシャルフォトスポットも登場。

ほかにも、定番の屋台メニューをアレンジしたフードメニューやかわいいネオンデザインなどのオリジナルグッズも発売されるなど、夏を満喫できるイベントが盛りだくさんです☆

新作パレード「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT!」

上演時間:約20分間

出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、バッドばつ丸、シナモロール、マイメロディ、クロミ

参加グッズ「ネオセンス」(2種) 価格:各990円

上演場所:1F ピューロビレッジ

ピューロビレッジにて、「ネオボンオドリ」やネオなビートに合わせて楽しめる新作パレード「ピューロランドネオナツマツリ WA☆SHOWI BEAT!」を上演。

キャラクターたちも新作コスチュームのネオな浴衣姿でパレードを盛り上げます。

参加グッズの「ネオセンス」を持って、”WA☆SHOWI!(ワッショイ!)”と叫びながら盛り上げることができるパレードです☆

ネオンきらめく写真映えスポット

開催場所:3エントランスホール

3Fエントランスには、遊びにきたゲストをお迎えする期間限定のフォトスポットが登場。

カラフルなネオンで彩られたデザインの前で、みんなで写真を撮って”ナツマツリ”を楽しむことができます。

ネオン輝くヤタイが登場する「ネオエンニチ」

開催場所:1F エンターテイメントホール

1Fエンターテイメントホールに、ネオン輝く”ヤタイ”が出現。

ワナゲやシュートゲーム、ピンボールなど3種類のゲームが楽しめる「カワイイエンニチ」や、「デジタルエンニチ」として「バッドばつ丸」とニンジャゲームが楽しめる「バッドばつ丸のネオカラクリヤシキ」が登場します。

さらに文字やデコパーツを選んで自分だけのオリジナルネオン看板を会場内の大きなスクリーンに映しだせる「KAWAII♡ネオン屋さん」も出現。

会場内にはや「ハローキティ」たちと一緒にヤタイを開いた気分になれるような、ネオでスペシャルなフォトスポットも用意されます。

カワイイエンニチ

参加料金:1回700円

景品:オリジナル缶バッジ1個または2個

3種類のヤタイ「ワナゲ」「シュートゲーム」「ピンボール」が登場。

ゲームに参加すると缶バッジ1個、ミッションに成功すると缶バッジ2個がプレゼントされます。

デジタルエンニチ

参加料金:1回1,500円

景品:オリジナルアクリルスタンド1種(全12種より選択)& “忍”定証ステッカー

内容:

壱の間「バッドばつ丸のネオンニンジャトラップ」カラクリヤシキの仕掛けを乗り越えてバッドばつ丸を追いかけよう。弐の間「バッドばつ丸のネオハナビスマッシュ」バッドばつ丸と一緒にハナビ玉を投げて夜空をネオンカラーに染めよう。

「バッドばつ丸」がつくったネオなカラクリヤシキ「デジタルエンニチ」

壱の間・弐の間では、楽しいニンジャゲームが用意されています。

KAWAII♡ネオン屋さん

参加料金:無料

ネオエンニチ会場に自分だけのオリジナルネオン看板を作って映せる特別スクリーンが出現。

文字やデコパーツを自分で選んでデザインを楽しむことができます。

ピューロランドネオナツマツリ スペシャルグリーティング

開催場所:1F イベントコーナー

出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、バッドばつ丸、シナモロール、マイメロディ、クロミ

新作コスチュームのネオな浴衣姿のキャラクターと特別な時間を過ごせる「ピューロランドネオナツマツリ スペシャルグリーティング」を開催。

また、参加された方にはノベルティとして、蓄光仕様のキャラクターたちをプリントした、A5サイズのステッカーがプレゼントされます。

※すべて事前予約制・有料

ネオナツマツリを盛り上げるキャラクターモチーフのフードメニュー

メニュー名・価格:

WA☆SHOWI!カツサンド&タコヤキ風プチケーキセット 1,300円(税込)みんなで踊ろう!ネオボンオドリカレー 1,540円(税込)人気の3種盛り!夜祭りブラックカレー 1,680円(税込)HANNARI♡明太マヨコロッケカレー 1,540円(税込)マツリ名物!?タコヤキみたいな肉団子スパイシーカレー 1,540円(税込)光彩奪目☆ブルーカレー 〜もろこし揚げ&miniハンバーグ〜 1,540円(税込)よってらっしゃい!サクサクジューシーカツカレー 1,680円(税込)アツアツ!NEO麻婆ラーメン 1,540円(税込)かき氷みたいな♡フロマージュモンブランパフェ 1,200円(税込)NEO電球ドリンク(ベニ) 900円(税込)NEO電球ドリンク(アイ) 900円(税込)万来!スフレロール&タコヤキ風プチケーキ 880円(税込)泡沫キンギョバチゼリー 880円(税込)ぐびっと一杯!ネオナツマツリびぃる(エナジードリンク風) 880円(税込)もちもち♡3色団子の黒糖オレ 900円(税込)オモイヤリ♡プレート 〜ハンバーグ&トマトチキン〜 1,700円(税込)屋台のロングソーセージ★アラビアータ 1,450円(税込)ニンニン!ごちそうプレート 〜ローストビーフ&エビマヨ〜 1,700円(税込)いちごとおいりの和クレープ 880円(税込)いちごとホワイトマカロンの涼風クレープ 880円(税込)

イベントを盛り上げるフードメニュー全20種を館内各レストランで期間限定販売。

「シナモロール」をモチーフにした「光彩奪目☆ブルーカレー〜もろこし揚げ&miniハンバーグ〜」は、とうもろこしを手に持ちお祭りを楽しむ姿をイメージした一皿です。

ほかにも、キラキラと輝く不思議な「NEO電球ドリンク」や、「かき氷みたいな♡フロマージュモンブランパフェ」など、定番の屋台メニューをアレンジしたフードメニューも登場。

また、和の要素を取り入れた「もちもち♡3色団子の黒糖オレ」や「いちごとおいりの和クレープ」といったスイーツなど、多種多様な期間限定メニューが楽しめます☆

ネオンデザインの期間限定グッズ

グッズ名・価格:

ピューロランドネオナツマツリ ネオセンス(A・B)各990円(税込)ピューロランドネオナツマツリ Tシャツ 3,850円(税込)ピューロランドネオナツマツリ ヘアクリップセット(ハローキティ・ディアダニエル・マイメロディ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリン・ポチャッコ・バッドばつ丸・こぎみゅん・ウィッシュミーメル) 各1,100円(税込)ピューロランドネオナツマツリ ガーゼタオル(ハローキティ&ディアダニエル・マイメロディ&クロミ・シナモロール&ウィッシュミーメル&こぎみゅん・ポムポムプリン&ポチャッコ&バッドばつ丸) 各825円(税込)ピューロランドネオナツマツリ クリアファイル(A・B)各495円(税込)ピューロランドネオナツマツリ 豆巾着A(ハローキティ・ディアダニエル・マイメロディ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリン・ポチャッコ・バッドばつ丸・こぎみゅん・ウィッシュミーメル) 各660円(税込)ピューロランドネオナツマツリ 豆巾着B(ハローキティ・ディアダニエル・マイメロディ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリン・ポチャッコ・バッドばつ丸・こぎみゅん・ウィッシュミーメル) 各660円(税込)ピューロランドネオナツマツリ ミニのぼり(ハローキティ・ディアダニエル・マイメロディ・クロミ・シナモロール・バッドばつ丸・集合 A・集合 B) 各1,430円(税込)ピューロランドネオナツマツリ ショッピングバッグ 1,045円(税込)ピューロランドネオナツマツリ 缶入りプリントラムネ 1,620円(税込)ピューロランドネオナツマツリ たこ焼き味スナック 864円(税込)

販売店舗:3Fエントランスショップ

ネオンカラーやキャラクターの浴衣姿をデザインに取り入れたオリジナルグッズを3Fエントランスショップにて販売。

夏にぴったりなTシャツやヘアクリップセットをはじめ、豆巾着、ミニのぼりなどコレクションしたくなるようなグッズが多数ラインナップされます。

お土産や大切な人と一緒に食べるだけでなく、食べ終わった後にも手元に残せる缶入りのお菓子や、夏祭りの定番メニューをイメージした「たこ焼き味スナック」なども登場です☆

キャラクターたちがかわいい浴衣姿で登場する新作パレードやスペシャルグリーティングも実施される、”カラフルなネオンが輝く夏祭り”をテーマにしたイベント。

サンリオピューロランド「ピューロランドネオナツマツリ」は、2024年7月12日より開催です☆

