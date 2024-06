H1-KEY、3rdミニアルバム「LOVE or HATE」TRUEバージョンの個人コンセプトフォトを公開

H1-KEYが、ファンキーな魅力で視線を釘付けにした。3日と4日0時、H1-KEYの3rdミニアルバム「LOVE or HATE」の個人コンセプトフォトが公開された。2日間にわたって公開された「TRUE」バージョンの個人コンセプトフォトで、メンバーたちはパンクバンドを連想させる強烈なルックで注目を集めた。ソイの致命的な魅力とリイナの圧倒的なビジュアル、フィソの堂々した姿とイェルのクールなムードが相まって、完璧なシナジー(相乗効果)を披露した。

また、これまでとは異なるどこか反抗的な姿は、見る人々の好奇心を刺激した。特に、誰にも真似できない彼女たちならではのスタイリングとコンセプトは、ニューアルバムに対する好奇心を倍増させた。これに先って、H1-KEYは昨年1月にリリースした1stミニアルバムのタイトル曲「Rose Blossom」の再ブレイクで、多くの人々から愛された。同年の8月に発売した2ndミニアルバムのタイトル曲「SEOUL」と「Time to Shine」に続き、今年初めにリリースされた「H1-KEYnote」のプロジェクト曲「Thinkin' About You」と「Deeper」も人気を博し、カムバックへの期待を高めている。H1-KEYの3rdミニアルバム「LOVE or HATE」は今月19日午後6時、韓国国内外の各音楽配信サイトを通じてリリースされる。