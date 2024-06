MAMAMOO ソラ、初の単独アジアツアーがソウルで開幕！多彩なステージで魅力をアピール

MAMAMOOのソラがソウル公演を盛況裏に終え、アジアツアーの第一歩を踏み出した。今月1〜2日の2日間にわたり、ソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエア・マスターカードホールで、初の単独アジアツアー「2ND CONCERT [COLOURS]」が開催された。「COLOURS」は自身初のソロアジアツアーで、公演名にふさわしく「色」を大きなテーマに、20曲を越えるセットリストに彼女だけの多彩な魅力を込めた。

まず、ソラはヴォーギングに挑戦し話題を集めた「Colors」でカラフルな公演の幕を開けた後、ソロデビュー曲「Spit it out」で自分がしたいと思っていたことをステージ上で繰り広げた。「蜂蜜シリーズ」と呼ばれているテーマ「Yellow」では「Mellow」「Honey Honey」「HONEY BEE」「HONEY」のステージを続けて披露し、甘い歌声で胸をときめかせた。テーマ「BLUE」は、爽やかで懐かしい曲で構成された。青い光“ソラ感性”を呼び戻した彼女は「Where the Wind Rises」「恋しさだけが積もる」「Love Has Gone」のステージで余韻を残した。また「Big Booty」と「Blues」は、まるでブロードウェイを連想させるステージの構成とパフォーマンスで見る面白さを与えた。テーマ「RED」では、ミュージカル俳優ソラの姿に出会うことができた。「マタ・ハリ」でヒロインとして活躍した彼女は、ミュージカルナンバーである「人生とは」「昔のあの少女」「最後の瞬間」を選曲し、歌はもちろん、演技まで披露してユニークな魅力を伝えた。ファンの日常に些細な喜びと穏やかな慰めになることを願う、ソラの真心が込められた「Easy Peasy」「星風花太陽」「Hello」「Empty」のステージも繰り広げられた。最後にカタルシスを与える新曲「But I」のステージで、会場を盛り上げた。それぞれの色に合わせて曲とコンセプトを変え、多彩な魅力を披露した彼女は、曜日別に異なるアンコール曲を選び、ファンのリクエスト曲を歌い、“総合ギフトセット”のような公演を完成させた。これにファンも公演が行われる間、熱烈な合唱と熱い歓声で応えた。ソラは「いつも同じところで変わらずに愛してくださって感謝している。デビューから今までファンの皆さんがいたので、今の私がいる。ファンの皆さんの前で歌を歌いながら、歌手になって本当に良かったと思う」とし「初のアジアツアーを控え、ワクワクもして緊張もしたけれど、ファンの方々が心を込めて応援してくれて自信がついた。これからも、私の歌がファンの皆さんの幸せになることを願う。ソラの色でステージを満たす」と感想を語った。ソウルで初の単独アジアツアー「COLOURS」の幕を開けた彼女は今月16日にマニラ、22日に高雄、28〜29日に日本・川崎、7月7日に香港、14日に台北、27日にシンガポール、10月6日にマカオのアジア8地域でファンと会う予定だ。