【DP-12 光の寓話 重傷Ver.】受注期間:6月4日~8月7日2025年5月 発売予定価格:25,600円

ファット・カンパニーは、フィギュア「DP-12 光の寓話 重傷Ver.」を2025年5月に発売する。「グッドスマイルカンパニー」のECサイトなどで予約を受け付けており、受注期間は8月7日まで。価格は25,600円。

本製品は、スマホゲーム「ドールズフロントライン」より、ショットガンの人形「DP-12」がゲーム内衣装「光の寓話」のダメージバージョンをモチーフに、1/6スケールでフィギュア化したもの。

際どいデザインの水着に包まれた肉感的なボディラインおよび妖艶なポーズや表情など、セクシーな表現を限界までこだわって造形しており、精密や造形された銃器や帽子は自由に動かすことができるので、好みのスタイルでディスプレイすることができる。また可愛らしくデフォルメされた2体のダイナーゲートも要注目な要素となっている。

「DP-12 光の寓話 重傷Ver.」

仕様:プラスチック製塗装済み完成品 スケール:1/6スケール サイズ:全高 約130mm

Copyright (C) SUNBORN Japan Co., Ltd. All rights Reserved.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。