¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤È¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤Î¾Íè¤ËÉÔ°Â
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÄ¹½÷¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤Ï£´Æü¤Ë£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï²¦¼¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²¦¼¼ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥ß¥é¡¼¤¬£´Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡²¦¼¼ÀìÌçºî²È¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥¤¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï·»¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¤ÎÀä±ï´Ø·¸¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤È¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬ºÇ¤â¿¼¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ê¹ÄÂÀ»Ò¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¢¥ë¥¤¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Â¾¤Î½¾·»Äï¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÆ¬¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾·»ÄïÆ±»Î¤¬Äê´üÅª¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤¬²¦¼¼¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢½¾·»ÄïÆ±»Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍ§Ã£¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï²¦¼¼¤«¤é¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï²¦¼¼¤Îµ²±¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢Â¾¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²¦¼¼¤È¤Î³Î¼¹¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£