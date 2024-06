『アベンジャーズ』シリーズのサノス役や『デューン』シリーズなどで知られるジョシュ・ブローリンが、ダニエル・クレイグ主演の人気ミステリー『ナイブズ・アウト』第3弾『ウェイク・アップ・デッド・マン:ア・ナイブズ・アウト・ミステリー(原題:Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)』に出演することがわかった。米が報じている。

『ナイブズ・アウト』シリーズは、『LOOPER/ルーパー』(2012)『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』(2017)のライアン・ジョンソンが手がける人気ミステリー。2019年に第1作『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』、2022年に第2作『ナイブズ・アウト:グラス・オニオン』が公開された。

このたびブローリンは、ハリウッドの豪華俳優が出演するキャスト陣に新たに名を連ねることとなった。主演のダニエル・クレイグのほか、『異人たち』(2023)のアンドリュー・スコット、『プリシラ』(2023)のケイリー・スピーニー、『ゴッズ・オン・カントリー』(2017)のジョシュ・オコナー、『ジャンゴ 繋がれざる者』(2012)のケリー・ワシントン、『アルバート氏の人生』(2011)グレン・クローズ、『ブラック・スワン』(2010)のミラ・クニス、『アベンジャーズ』シリーズのジェレミー・レナー、「ピーキー・ブラインダーズ」(2013-2022)ダリル・マコーマックの出演が伝えられている。名探偵ブノワ・ブランを演じるクレイグを除き、いずれのキャストも役柄は謎に包まれたままだ。

撮影開始も間もなくとなる。6月前半にはイギリスで開始される見込みだという。出演キャストも連日発表されており、次なる事件の容疑者も出揃いつつあるようだ。ブローリンとレナーは『アベンジャーズ:エンドゲーム』(2019)からの再共演となる。

『アベンジャーズ』シリーズのサノス役などで知られるブローリンは、引き続き映画でもドラマでも活躍中。直近ではSF超大作『デューン/砂の惑星 PART2』(2024)や主演ドラマ「アウターレンジ -領域外-」シーズン2に出演している。『ナイブズ・アウト』第3弾のほか、ピーター・ディンクレイジとの兄弟コメディ『Brothers(原題)』や『バーバリアン』(2022)監督の最新ホラー『Weapons(原題)』など、注目の待機作が控えている。

