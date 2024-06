映画『ボーダーライン』シリーズや、ドラマ「イエローストーン」(2018-)などで知られる鬼才、テイラー・シェリダンの新作ドラマシリーズ「ランドマン(原題:Landman)」が2024年内にヨーロッパで配信されることがわかった。

本作は西テキサスの有名な新興都市を舞台に、石油採掘の世界で富を求める人々を描いた物語。ポッドキャスト「Boomtown」をベースに、現代の都市で採掘作業員と億万長者たちが入り乱れ、気候や経済、地政学にさえ影響を及ぼすほどの一大ブームが巻き起こる……。

出演者は『グレイマン』(2022)や「FARGO/ファーゴ」(2014)のビリー・ボブ・ソーントン、『ゴースト/ニューヨークの幻』(1990)のデミ・ムーア、『トップガン マーヴェリック』(2022)のジョン・ハムほか。シェリダンがクリエイター&製作総指揮を務め、原案のポッドキャストを手がけたクリスチャン・ウォレスも名を連ねた。

現代のテレビドラマを牽引するひとりであるシェリダンは、「イエローストーン」をはじめ、ジェレミー・レナー主演(2021-)やシルベスター・スタローン主演「タルサ・キング」(2022-)のほか、「イエローストーン」のスピンオフ作品「1883」(2021-2022)「1923」(2022-)などきわめて多作だ。これらのシリーズは、本作「ランドマン」も含め、米国ではすべてParamount+にて配信されている。

米によると、本作はヨーロッパでは現地向けの配信サービス「SkyShowtime」にて2024年に配信予定(すでに作品ラインナップに追加されている)。このことから、米国ほか世界市場での2024年内の配信はほぼ確実とみられる。

ちなみにSkyShowtimeでは、エディ・レッドメイン主演で『ジャッカルの日』(197)と原作小説をリメイクするスリラードラマや、人気ドラマ「レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー」(2013-2020)をガイ・リッチー監督がリブートする「The Donovans(原題)」も配信予定。これらの配信時期はアナウンスされていないが、米国を含む各国での配信情報も遠からず発表されることになりそうだ。

