米国ロサンゼルスに拠点を移して活動中のタレント、ローラ(34)が4日、インスタグラムを更新。スペイン・マヨルカ島での近況写真を公開した。

一面の花をバックに白のひもで編まれている“スケスケ”ワンピース姿や白タンクトップ姿の写真をアップ。英文で「Jasmine flowers are blooming in Mallorca」「My comfy gifted bag from @louisvuitton Thank you LV」と投稿。「マヨルカ島ではジャスミンの花が咲いています バッグはルイ・ヴィトン」などとつづった。

6月に入ってから、マヨルカ島に滞在していることを明かしている。インスタグラムで「ずっと行きたいなぁって思っていた、スペインのマヨルカ島に訪れることができたよ 青い空、石畳みの建物、鳥の鳴き声、カラフルなお花、宝石のように輝く海、ショパンの美術館 小さな思い出達が胸いっぱい」と動画も投稿している。

コメント欄には「アラジンのジャスミン姫のようです」「過去一番すてき」「ローラちゃん大好き ステキな場所だね」などと書き込まれていた。

ローラは1990年(平2)3月30日にバングラデシュで生まれた。父はバングラデシュ人で、母の両親は日本人とロシア人。9歳で日本に移住。高校時代にスカウトされ、雑誌「Popteen」でデビュー。ほおを膨らませるしぐさと、敬語が使えないタメ口トークで人気に。15年からロサンゼルスに活動拠点を移した。165センチ。