《1個買うと1個もらえる》野菜生活、ポテトチップス...新作GABAとジョージアも無料！セブン・ローソン・ミニストップ・ファミマのお得企画まとめ（6月4日開始）

セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマートのコンビニ4社では、2024年6月4日から10日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

6月4日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

サプリメントが無料

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス ブラック」「クラフトボス ラテ」です。どちらか1本を購入すると、「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」(各500ml)1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、対象商品2品のホットは対象外です。

2つめの対象商品は、「ぐんぐんグルト 3種の乳酸菌」(600ml)。1本購入すると、「カルピス ザ・リッチ」(490ml)1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換商品は、「カルピス ザ・リッチ」の冷凍ペットも対象です。

引換期間は、いずれも6月11日から24日まで。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、サプリメントや飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「メガシャキ」と「ネルノダ」(各100ml)。どちらか1本を購入すると、「ネルノダ粒タイプ」1袋と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月11日から17日まで。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア THE ブラック」「ジョージア THE ラテ」です。どちらか1本を購入すると、「ジョージア THE ブリューアイスコーヒー」(各500ml)1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月11日から24日まで。

ローソンは、商品によって引換期間が異なるのでご注意を。

大きいサイズの飲料が無料でもらえる

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店では、500mlの飲料を購入すると1Lの飲料がもらえます。

対象商品は、コカ・コーラ「コカ・コーラ ゼロ ピーチ」(500ml)です。1本購入すると、「コカ・コーラ」(1L)1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月11日から24日まで。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店では、様々なお菓子や飲料が対象です。

1つめの対象商品は、グリコ「GABA」の「ミルク」「ビター」「塩ミルク」。いずれか1個を購入すると、「GABA」の「ミルク」「ビター」「塩ミルク」と、「LIBERA」の「ミルク」「ビター」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、不二家「カントリーマアム ミニ」の「北海道メロンパフェ」「バニラ」です。どちらか1個を購入すると、「カントリーマアム チョコまみれ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、湖池屋「ポテトチップスのり醤油」「スティックカラムーチョホットチリ味」です。どちらか1個を購入すると、「ポテトチップスのり塩」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、アサヒ「1本満足バー」の「プロテインブラック」「プロテインチョコ」「プロテインストロベリー」。いずれか1個を購入すると、「1本満足バー」の「プロテインホワイト」「プロテインベイクドチーズ」「プロテインベイクドキャラメル」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、アサヒ「ウェルチ 1房分のぶどう」(470ml)と「カルピスウォーター」(500ml)です。どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、サントリー「グリーンダカラ 国産大麦100%のむぎ茶」(680ml)です。1本購入すると「サントリー天然水」(1L)1本と引き換えられる無料券がもらえます。

7つめの対象商品は、キリン「生茶」「生茶 ほうじ煎茶」(各600ml)です。どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

8つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶」の「ミルクティー」「レモンティー」「ストレートティー」(各500ml)。いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。なお、ホットは対象外です。

9つめの対象商品は、カゴメ「野菜生活100 山梨すももミックス」です。1本購入すると、「野菜生活100」の「オリジナル」「ベリーサラダ」「マンゴーサラダ」「レモンサラダ」(各200ml)のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも6月11日7時から17日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週は様々な飲料のほか、お菓子も対象になっています。

