集英社は、同社の電子書籍サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「馬刺しが食べたい」の第6話(最終話)を6月4日に更新した。

最終話では、高校生活が終わり別々の道を歩むことになったかえでと聡美が「ある約束」をする。

また、9月4日にはコミックスが発売されることも決定した。

