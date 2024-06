2024年、ボーカルを務めるロックバンド「SOPHIA」は結成30周年、自身の舞台俳優としての活動は20年目を迎えた、松岡充。音楽活動はもちろん、役者としても一目置かれるなか、舞台『Change the World』で主演を務める。2020年に『サイレント・トーキョー』のタイトルで映画化された秦建日子(はたたけひこ)の小説『And so this is Xmas』の続編として、秦が2023年に発表した同名小説を原作に自ら脚本を書き下ろしての舞台化となる社会派ミステリーだ。節目に挑む舞台、そして趣味や家族のことまで、じっくり語ってもらった(構成◎かわむらあみり 撮影◎本社 奥西義和)

【写真】自然体な笑顔が素敵な松岡さん

* * * * * * *

代表作になるぐらい本気で舞台に挑む

舞台『Change the World』は、SOPHIAが結成30周年のアニバーサリーイヤーを迎えている最中の公演です。当初、このお話を含めてバンド活動に集中するため、舞台作品には参加しない予定でした。しかし、秦先生の原作を読ませていただいたら、これは大作だと実感して。その後、プロデューサーや秦先生、演出家の橋本昭博さんともお会いしたんです。

秦先生が僕にオファーしてくれたのは、バンド結成30周年のフラッグとして創り、後に舞台のテーマソングにもなった楽曲「あなたが毎日直面している 世界の憂鬱」を聴いてくださったことがきっかけ。

SOPHIAは2013年に活動休止をして、2022年に復活しました。理由はメンバーの都合でした。当初は2〜3年で再開するつもりだったけど、コロナ禍も重なって9年もかかってしまった。復活してまずは、ファンに「ごめんね、今まで待っててくれてありがとう」という感謝を伝えるために、できる限りライブを行いました。その期間を終え、今後僕らが向かう先を示す“旗”として発表したのが、「あなたが毎日直面している 世界の憂鬱」です。これはSOPHIAのメンバーだけでなく、コロナ禍を経た世の中への想いも歌詞に込めました。

今あなたが感じている憂鬱は、大したものではないかもしれないけれど、一人一人の憂鬱が重なって、世界中を覆う雲になっているように感じます。個人が抱く小さな憂鬱を取り除くことができれば、その連鎖で世界は晴れるのではないかと。

そんな僕の想いが、今回の作品で伝えたいメッセージと同じだと、秦先生はおっしゃってくださったことも本当に嬉しかったです。僕自身、音楽で表現したい想いと舞台のテーマが似ていると感じたこともあり、出演を決めました。

どんな活動でも、携わるアーティストやキャスト、スタッフのみんなが同じ情熱と能力と時間を傾けたほうがいいと思っているんです。例えば原作者、プロデューサー、演出家、僕、共演者が同じ熱量で取り組まないと、人を感動させる作品にはならない。なので、オファーをいただいたら、「なぜ僕なのか?」と必ず聞く様にしています。そういう意味で僕は面倒くさい奴なんですよ(苦笑)。でも、お話しする中で、コラボレーションによって自分が思った以上のものができるかも、とお互いが思えればいい。そこがお話を受けるかどうか、一番重きを置いているポイントなんです。今回は、最初に制作チームのみなさんと話した時にいいものが生まれる予感がしたので、僕の代表作になるぐらい本気で取り込もうと決意しました。

最初から“本物”の人たちと仕事ができた

僕の初舞台は、2004年の音楽劇『リンダ リンダ』です。この時も作・演出の鴻上尚史さんからのオファ―で、その熱意が伝わり、出演を決めて。今回の『Change the World』は舞台デビュー20年目という節目での作品となりますが、そもそも自分が俳優業をやるようになるとは思っていませんでしたし、こんなに長く続けるものとは……。

鴻上さんとの出逢いによって演劇の世界を知ることになって、2002年にはドラマ『人にやさしく』で香取慎吾くんや山本耕史くん、加藤浩次さんや須賀健太くんといった共演者やその時のプロデューサーといった骨のある人たちと出逢い、ドラマの世界も知ることができました。

2007年には、ミュージカル初挑戦にして主演という、『タイタニック TITANIC the musical』をやることになって。イギリスで有名な演出家のグレン・ウォルフォードさんにも出逢えました。この作品がご縁で、宝田明さんの演出作品でも主演し、逆にSOPHIAのミュージックビデオに宝田さんに主演俳優として出演していただいたことも。どのジャンルにおいても、最初から“本物”の人たちとお仕事できたことは、自分の中での大きな財産になっています。

舞台『Change the World』で演じるのは、ベテラン刑事・世田志乃夫(せたしのぶ)で、今は稽古の真っ最中です。キャストのみなさんはいろいろなジャンルで活動されている方々ですが、僕はほぼ初共演の方ばかり。なので、どんなふうになるだろうと思っていましたが、いざ稽古に入ってみたら、みなさんの懐の深さや実力の高さにすぐ「これはすごい!」と感じて。

僕の役は、世田という人物と、ストーリー全体における狂言回しの役割もあって、セリフがダントツに多いんですよね。でも、共演者のみなさんもセリフや動きで表現することが多岐にわたりすぎていて、もう自分が大変だとは言っていられないという(笑)、そんな座組です。

所ジョージの次に、辰巳雄大が愛車へ

今回共演するふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大くんは37歳で、52歳の僕からすると一回り以上年下になりますが、まったく年の差を感じさせない素敵な人柄。演技や作品に対する佇まいに安定感がある。辰巳くんは、スッと僕の懐に入ってきてくれるタイプですし、現場でもムードメーカーなんです。

印象深いエピソードといえば、僕の大事にしている愛車の助手席に彼を乗せたことですね。僕は車が好きで、1968年型のシボレー・コルベットC3という古い車を持っていたんですが、4年前運転中に燃えてしまって……。それを3年かけて新車以上に新車というほどまで復活させました。そして火災を心配してくださっていた所ジョージさんのところに一番最初に報告に行ったら、そのまま乗ってくれて。その次に乗ったのが、辰巳くん。(笑)

普段、稽古場に向かうときは違う車を使うので、たまにエンジンをかけないと悪くなってしまうため、稽古初日は景気づけにコルベットで行ったんです。その時、辰巳くんと初めてちゃんと話して。帰り道が同じ方向だったから「乗っていく?」と声をかけ、レインボーブリッジを渡って一緒に帰りました。あまり自分の車に人を乗せないですし、お願いされたわけでもないんですが、僕が誘ってしまうぐらいの空気感を持っている人なんですよね。

剛力彩芽さんは、すごくナチュラルなんです。これまでご一緒した女優さんはたくさんいますが、どこにも当てはまらないタイプの方。もちろん見た目は、ザ・女優なんですよ。でも、今回の舞台で僕が演じる世田の相棒となる刑事・天羽史(あもうふみ)役として舞台の上に立つ姿は、本当に自然体。虚勢を張ることもなく、媚びたりすることもない、まっすぐに役を捉えて役を自分の中で育てようとしているのがわかる、すごく素敵な方です。



(撮影◎本社 奥西義和)

昭和という時代に一生懸命働く親の姿を見ていた

趣味の車の他に、古いゴルフクラブも集めています。1950年から1990年末ぐらいまでの50年弱ぐらいの間のクラブたちを集めて、それを使ってプレーするのが、今一番熱中していること。世の中的には価値はないといわれている古いクラブでも、僕の中では価値があるんです。機械が作った現代クラブではなく、僕が集めているのはひとつずつを年月や手間暇をかけて、職人が手作りしていた時代のもの。なので、道具である前に、作品なんですよ。

古いものを大事にするのは、僕が昭和という時代に生まれ育ったことも関係していると思いますね。昭和・平成・令和と時代は続いていますが、昭和の日本の活気あふれる高度成長期の時に生まれ、バブルが弾けた後にデビューして。そんな時代の変遷を直で体感している世代だからか、ひとつひとつのクラブには情熱がこもっている気がするんです。

元の持ち主を想像すると、おそらく僕の親父か、おじいさんたちの世代だと思います。例えば、高度成長期の中で一生懸命働いて、家族を養いながらちょっとずつ自分のお金も貯めて、ようやく買ったクラブかもしれない。もしくは、会社の上司たちとラウンドすることになって頑張って買ったのかも。

それを、令和の時代に僕みたいな奴が使っても、なんか喜んでくれている気がするんですよね。きっと、僕がこうして会ったこともないクラブの所有者やご家族のことを考えられるのは、自分の親を見てきたからだと思うんです。僕の両親は共働きだったので、朝から晩までずっと働いていました。

子どもの面倒を見たくても見られないぐらい働いていた記憶があって、今の時代とはちょっと違いますよね。今回の舞台のストーリーにも出てくるんですが、職場の上の人たちにはなるべく休んでもらわないと下が休めないとか、適度に休んでもらわないと逆に会社が困るのが、今の時代。僕は、日本人は働きすぎだと言われていた昭和時代の親の姿を見て育っているので、手に入れたクラブを見て、持ち主だった人の背景まで想像してしまうのかもしれません。



(撮影◎本社 奥西義和)

父親が連れて行ってくれた釣りとカーステの音楽

僕もよく言われるんですよ、ずっと働いているね、休まないね、と。自分では常に働かなきゃとはまったく思っていないんですが、気づくと、ずっと活動しているようなスケジュールになっているんです。それは親の影響ですかね。

両親が共働きだったので、学校から家に帰ると、誰もいないわけです。姉がいますが、全然かまってくれないので(苦笑)、ずっと独りでいることが多かったんですよね。振り返ってみると、忙しい中で親父が唯一連れて行ってくれたのが、釣りでした。だいたい朝が早かったり、夜釣りだったりするので、ちょっと眠くてぼんやりしている状況。釣り場に行くまでと帰り道はずっと車に乗っていたので、カーステレオでかかっていた音楽をひたすら聴いていた印象がありますね。それがかなり僕の音楽性に影響しています。

そして、親がいろいろな仕事にチャレンジして職種が変わることもあり、転校が多かったんです。急に「明日、転校するよ!」と言わることも(笑)。でも、子どもには子どもの社会があるので、どうやって友達に言うべきかと悩んだりして……。そんな転校を高校生までに4回、引越しは8回しています。場所も関西から山口県へ、山口県から兵庫県とか。なかなか友達ができないんですよね。

それこそ関西と中国地方だと方言が違うから、いじめられるんです。そうして友達がいなくなってしまって、家に帰っても独りだから、外に出て。当時は、学校から帰ったらカバンはあるけど姿がない、というぐらいに山や川に遊びに行っていましたね。動物や虫も大好きになりました。



(撮影◎本社 奥西義和)



(撮影◎本社 奥西義和)

僕が信じる、人の汗や本当の涙がこの舞台にはある

あらためて、今回の舞台『Change the World』は、できればたくさんのアンテナを広げて、瞬きしないで観てほしいです。秦先生の原作をなぞるだけではなく、演出の橋本さんを中心に、この座組で、この舞台でしか生まれない感情をリアルに生で、チケットを買ってきてくださったみなさんに届けるので。そんなチャレンジをするために、今も休憩時間が取れないぐらい稽古をしています。家に帰ってもバタンと倒れて、寝て、また起きて準備して、稽古場に向かう毎日。

剛力さんも言っていましたが、「帰って台本を見直す時間がないぐらい稽古をやっている」と。舞台のキャストたちがそれだけ必死になって創ったものなので、それが観に来た人たちの心に、何も響かないはずがないと、僕は思っています。やっぱり、人間がそれだけ必死になっている姿は、人の心を打つはずです。とにかく、僕が信じられるのは、人の汗や本当の涙。それがこの舞台にはある。ということは、お伝えしておきたいですね。