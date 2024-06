ヴェノムと名乗る地球外生命体・シンビオートと共生することになった記者のエディ・ブロックを主役としたヒーロー映画「ヴェノム」シリーズの3作目「ヴェノム:ザ・ラストダンス」の予告編が公開されました。『ヴェノム:ザ・ラストダンス』予告◆10/25(金)26(土)27(日)先行上映(※一部ラージフォーマットにて。詳細は後日発表)◆11/1(金)全国公開(字幕版/日本語吹替版) #さよならヴェノム - YouTube

悪党と向かい合うエディ。「俺は凶暴で制御不能になるときがある」と警告するものの、悪党は当然のように無視。当然、ヴェノムが出てきて大暴れ。捕らえた悪党に「お前は誰だ?」と問われるエディ。エディとヴェノムは「俺たちはヴェノムだ」と決めるつもりでしたがうまく揃わず。砂漠に隠された研究所。政府も「この世界には地球外生命体がいる」ことを確認し、対策を進めているようです。そしてエディとヴェノムは追われることに。途中、友人のチェンさんと出会う場面も。「オレの仲間たちが地球にやってくる」と告げるヴェノム。そして、本当にヴェノムの「仲間」が地球に襲来。「ヴェノムを殺さないと世界が終わる」という状況で、エディとヴェノムの選択は?逃走中、馬を速く走らせるために憑依するヴェノム。ヴェノム馬に振り飛ばされるエディ。逃走も容易ではありません。映画「ヴェノム:ザ・ラストダンス」は2024年11月1日(金)公開。10月25日(金)〜27日(日)に先行上映が行われます。ポスタービジュアルはこんな感じ。「死が二人を――分かつまで」とのキャッチコピーがつけられています。座席指定可能な前売鑑賞券「ムビチケカード」の第1弾が2024年6月5日(水)23時59分まで限定で、メイジャー通販で販売されています。カードデザインおよび特典オリジナルステッカーのデザインはシンビオートに隠されていて、手元に届くまでシークレットとなっています。販売価格は一般税込1600円です。『《50時間限定販売!》ヴェノム:ザ・ラストダンス【第1弾ムビチケカード】』前売券販売映画館、前売券特典|映画前売券のことならメイジャー|映画前売券情報https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M81537821758なお、日本語字幕なしのオリジナル予告編は以下。VENOM: THE LAST DANCE - Official Trailer (HD) - YouTubeエディとヴェノムは2022年に公開された前作「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」のあと、「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」にわずかに顔出ししており、この予告編でエディが着用しているシャツは「スパイダーマン」のときのもの。このため、前作鑑賞済みの人は「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」も見ておいた方が本作を楽しめます。◆「ヴェノム:ザ・ラストダンス」作品情報公開情報:10月25日(金) 26日(土) 27日(日)先行上映(※一部ラージフォーマットにて。詳細は後日発表)11月1日(金)全国公開Filmed for IMAX®/Dolby Cinema®/Dolby Atmos®/ScreenX with DolbyAtmos®(全て字幕版のみ)2D/MX4D®/4DX/ULTRA 4DX/ScreenX(字幕版/日本語吹替版)原題:Venom: The Last Dance全米公開:2024年10月25日予定監督・脚本:ケリー・マーセル原案:トム・ハーディ、ケリー・マーセルプロデューサー:アヴィ・アラド、マット・トルマック、エイミー・パスカル、ケリー・マーセル、トム・ハーディ、ハッチ・パーカー出演:トム・ハーディ、キウェテル・イジョフォー、ジュノー・テンプル、リス・エヴァンス、ペギー・ルー、アラナ・ユーバック、スティーヴン・グレアム©2024 CTMG. © & ™ 2024 MARVEL. All Rights Reserved.