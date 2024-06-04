【PHOTO】SUPER JUNIOR ソンミン＆キム・ヒジェら「ザ・トロットショー」に出演
3日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）のSBSプリズムタワーにてSBS FiL「ザ・トロットショー」の生放送が行われた。
この日の放送には、SUPER JUNIORのソンミン、キム・ヒジェ、BESTieのカン・へヨン、ホン・ユンファ、ホンジャ、コ・ジョンウ、クァク・ヨングァン、クォン・ミンジョン、キム・ホンナム、イ・スヨン、イ・スホ、チョン・ミエ＆オ・ジョンテ、ジンソン、チュ・ヒョクジン、ハイリャン、ハン・ヘジン、ヒョン・ジヌ、キム・テヨンなどが出演した。
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この日の放送には、SUPER JUNIORのソンミン、キム・ヒジェ、BESTieのカン・へヨン、ホン・ユンファ、ホンジャ、コ・ジョンウ、クァク・ヨングァン、クォン・ミンジョン、キム・ホンナム、イ・スヨン、イ・スホ、チョン・ミエ＆オ・ジョンテ、ジンソン、チュ・ヒョクジン、ハイリャン、ハン・ヘジン、ヒョン・ジヌ、キム・テヨンなどが出演した。
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