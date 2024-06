4月初旬、BARKSでは<MASS TOUR>のファイナルを飾った日本武道館公演の模様とツアーの裏側を追ったドキュメントを収めたBlu-ray&DVD『LIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL" LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN』がリリースされることを受けて、REITA(B)と戒(Dr)にインタビューを行っていた。2021年リリースのアルバム『MASS』を、22年5月から23年7月にかけたロングツアーで表現。その間にはコロナ禍があり、バンドを取り巻く環境も大きく変わった。しかしthe GazettEは、いかにも“彼ららしい”スタイルでライブを行い、日本武道館という地で『MASS』を締め括った。そんなツアーの全貌を知ることができるBlu-ray&DVDを観た上で、このロングツアーで感じたことや得たものなどを2人にじっくり聴かせてもらうことができた。

『LIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL" LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN』

2024年4月17日(水)Release



■初回生産限定盤(Blu-ray)

Blu-ray(1枚組)

価格:¥12,045+TAX / ¥13,250(TAX IN)

品番:SRXL-475

収録内容:武道館公演(本編+アンコール) / LIVE TOUR2022-2023 MASS DOCUMENTARY

Photo Book / 特製LPサイズ仕様



■初回生産限定盤(DVD)

DVD(2枚組)

品番:SRBL-2245〜2246

価格:¥11,136+TAX / ¥12,250(TAX IN)

収録内容:武道館公演(本編+アンコール) / LIVE TOUR2022-2023 MASS DOCUMENTARY

Photo Book / 特製LPサイズ仕様



■通常盤(Blu-ray)

Blu-ray (1枚組)

品番:SRXL-476

価格:¥6,727+TAX / ¥7,400(TAX IN)



■通常盤(DVD)

DVD(2枚組)

品番:SRBL-2247〜2248

価格:¥5,818+TAX / ¥6,400(TAX IN)

the GazettEがツアーを通して感じていた思い、REITAと戒が語るファンへの感謝、ライブへの熱い情熱。それを取材当時の空気感のまま、ここに掲載する。REITAへの追悼の意を込めて──。◆ ◆ ◆──アルバム『MASS』を携えたツアーは14ヵ月に及ぶロングツアーになりました。ツアーを始めるにあたって、長いツアーにしようということは決めていたのでしょうか?REITA:長くなることは想定していたというか、<the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- / PHASE 02-"The Unknown">(以下、“ 01”)くらいでは終わらないよなと思っていました。ただ、いくつのPHASEまでやるかは決めていなかったんです。決まっていなかったよね?戒:うん。<the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- / PHASE 02-"The Unknown">(以下、“02”)までは決まっていたけど、そこから先は未定だった。最初の時点で、“02”のコンセプトも案として出ていたんです。そういう状態でツアーを始めて、<the GazettE LIVE TOUR2023 -MASS- / PHASE 03 "LAST MILE">(以下、“03”)はツアーをやっていく流れの中で決めました。──数年ぶりのツアーでいながらコンセプトの異なるライブをしようと考える辺りは、さすがです。それに、“02”は『MASS』と過去のアルバムを掛け合わせるということで、発信する側としては大変さがあったかと思います。戒:the GazettEがひとつのツアーの中でコンセプトの違うライブをするというのはいつものことだけど、今回の“02”みたいなところまで突き詰めたのは初めてかもしれない。今までの“01”と“02”はホールとライブハウスくらいの違いだったけど、今回はコンセプトが色濃く出たライブをしたいというのがあって、そこで出た案がすごく面白かったんです。『MASS』はthe GazettEの10枚目のアルバムということで、過去の作品と掛け合わせるというのは意味があるし、ぜひやろうということになりました。それが大変なことは、楽器陣はすぐに分かりましたけど(笑)。REITA:今回の“02”は、本当に大変だった。もうね、二度とできないんじゃないか……というくらい(笑)。一番キツいのがリハでしたね。“02”が始まる前にリハがあって、それまでの短期間で全曲弾けるようにしておかないといけなかったから。ツアーの後半で掛け合わせた『NINTH』(2018年6月)とかになるとリハから2ヵ月くらい経っていて、リハした意味ないじゃん……みたいな感じだったし(笑)。ツアーが始まってからは次のライブで演奏する曲だけを集中して練習すればいいから楽だったけど、最初のリハに臨むまでの準備が一番大変でした。戒:たしかに昔の曲を思い出して覚えるという物理的な大変さはあったけど、“02”は楽しかったです。『MASS』の曲だけでツアーをするというのと違って、言い方は良くないけど、飽きがこなかったというか。すごくいい刺激になったし、“02”があったことで“03”、そしてファイナルの武道館と糸を切らずにいけたような印象がありますね。もちろん当時はメチャメチャ大変だったけど、大変さを楽しむ……みたいなところもあったし。──やりますね。昔の楽曲を演奏する場合、昔の形を再現するのか、今の自分の解釈で変えるのかという選択肢が生まれると思いますが、その辺りはいかがでしたか?REITA:僕は“できる限り再現したい派”です。昔の曲をみんなで合わせてみると、全員が違うところを弾いている場所があったりするんですよ。そういうところだけは擦り合わせをしましたけど、曲のイメージは変えたくなかったので、なるべく当時のフレーズを弾くように心がけていました。中にはめっちゃ変えちゃう人とかも、いるじゃないですか。それは、リスナーとしての自分は嫌なんです。“だったら、やらないでほしい”と思ってしまう。楽曲というのは、自分の思い出みたいなものも入っているんですよね。だから、演奏するなら変えないでほしいというのがあって、今回の“02”も今の解釈で変えたりする気は一切なかったです。戒:大幅に変えてしまうのは良くないですね。ファンの気持ちになると、すごく残念だなと思う。だから、俺も昔の曲は忠実に再現するようにしました。最近は最終ゲネプロの前に楽器陣の4人だけでリハに入ってるんですが、そこでREITAが言ったように合っていないところが出てくると修正したけど、変えようと思って変えるわけではなくて。たとえば、ここはリズム的に合わないから合わせようとか、そういう修正をかけるくらいで基本はみんなオリジナルに忠実でした。そうじゃないと、『MASS』と掛け合わせる意味があまりないと思ったんです。──たしかに、過去曲をそのまま演奏することで『MASS』というアルバムがより浮き彫りになりましたし、the GazettEはいつの時代も魅力的だなと、あらためて感じました。話が前後しますが、<MASS TOUR>が始まった当時はコロナ禍の影響で規制が多く、お客さんは声を出せない状態でしたね。戒:正直『MASS』を作り終えて、リリースし終わった頃は不安でした。声を出せないということで、どういうライブになるか想像できなかったから。だから、デモンストレーション的なライブをマンスリーで1本ずつ、東名阪でやることにして、そこで結構安心できたというか。全然問題なくできるものなんだなということが分かったので、<MASS TOUR>に関してそれほど不安はなかったです。REITA:ライブをするまでは、かなり不安でした。拍手はできるといっても、どういう感じなのか分からないじゃないですか。みんなマスクをしていて顔が見えないし、大丈夫かなというのはありましたね。モチベーションが下がったら嫌だなと思いながらライブ当日を迎えて、SEが鳴ってステージに出ていったら、もうみんな手が腫れるんじゃないかというくらい拍手してくれて。ライブ自体のノリもすごく良くて、曲間とかも声を出せないことは一回も気にならなかった。ファンが一生懸命暴れてくれて、曲の間も拍手でつないでくれたというのがあったから。だから、本当にファンがライブを作ってくれたな……と感じましたね。──ファンの皆さんは本当に熱くて、the GazettEのライブを待ち望んでいたことをメンバーに伝えたいという強い思いを感じました。ファンといえば、今回リリースされる『LIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL" LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN』のドキュメント・ディスクにはファンの方の姿もたくさん収められていて、ここからもファン思いなthe GazettEの姿が伝わってきます。REITA:コロナ禍が起こってから僕らは2年間全くライブをしなかったじゃないですか。その間もthe GazettEを信じて、ずっと待ってくれた人が沢山いたんです。だから、ファンへの思いというのは溢れてしまいますよね。戒:ファンは、本当に愛しいです。本当に、助けられていますね。バンドを始めた頃はファンというと“大勢の人達”というイメージだったけど、活動を重ねていく中で、いろいろな人生を歩んでいる個の集まりだということに気づいたというのがあって。だから、本当にひとりひとりに愛しさを感じています。──ドキュメント・ディスクは観どころが多くて、個人的には戒さんがスタッフやメンバーにいろいろなことを説明されたり、確認を取ったりされているシーンが印象的でした。ツアーのコンセプトなどはRUKIさんが話しているような気がしていたんです。戒:“02”の案はRUKIから出たんです。それがバンドとして意見が固まった後に外部に話す機会があって、それをドキュメントでたまたま撮られただけですよ。バンドとして決まっていることを伝えただけで、ライブの曲を始めるきっかけの最終確認とかはいつもあんな感じですけど。REITA:カメラが入っていれば、ああいう感じです(笑)。戒:おいおいっ!(笑) カメラが入っていようが、入ってなかろうが毎回やってるじゃん(笑)。REITA:冗談だよ(笑)。戒はいつも確認事項を、やってくれています。「この曲はこういうきっかけで始まります」とか、「この曲は誰々が楽器を持ち替えます」といった一連の流れを、戒が本番前にみんなに伝えるんです。──ドラマーが楽器の持ち替えや曲を始めるきっかけなどをしっかり頭に入れているというのは大事なことだと思います。戒:どうだろう? 曲を始めるタイミングというのが、みんなはどういうイメージかは分からないけど、the GazettEはドラムがきっかけという固定観念がなくて、パターンは多岐に亘っているんです。照明がきっかけだったり、ギターがきっかけだったりとか。しかも、ライブの当日リハとかで、突然変更になったりすることが結構あるんですよ。それが、スタッフとメンバー間でズレが生じるとマズいじゃないですか。“あれっ? 次は誰きっかけだっけ?”みたいになってライブ全体の流れが悪くなってしまうのは避けたいので、当日リハが終わってからスタッフと確認をするんです。そのうえで、スタッフからメンバーにこれを伝えてほしい、ここを注意してほしいといったことを全部聞いて、それを最終的にメンバーと確認を取っていくという。──今回のドキュメント・ディスクを拝見して、やはり戒さんはリーダーだなと、あらためて思いました。戒:そう……なんですかね。──そう思います。リーダーというのは精神的な支えだったり、バンドの運営などを俯瞰で見る役割を担うだけではなくて、外部とのコミュニケーションや細かい実務などを率先してするのもリーダーの役目だと思っていますので。戒:そう言われると、なんか恥ずかしい(笑)。あまり“リーダーだから”という思いでやっていないので。自分が不安要素を抱えてライブに臨みたくないというところが大きいんです。“俺は、ちゃんと言ったからね。後はもうそれぞれの責任だから、忘れないでね”っていう(笑)。──それがいい方向に作用しているわけですし、戒さんのそういう姿はドキュメント・ディスクの観どころの1つです。それに、REITAさんのバースデー・サプライズの様子も収録されていますね。REITA:別に誕生日当日のライブだからといってね、なにも気にしていないつもりだったんですよ、僕は。そうしたらね、いつもの僕はずっと楽屋で座っているのに、その日に限ってやたらと廊下を歩いていたらしくて(笑)。葵に、「いや、ソワソワし過ぎだから」と言われて、そこで初めて気づいたんです、自分が誕生日ヅラをしていることに(笑)。誕生日当日にライブというのは初めてだったので、やっぱり嬉しいものですね、みんなに祝ってもらえるというのは。しかも、「VERMIN」のイントロでドッキリがあったんですけど、それはアンコールの2ブロック目だったんですよ。今まで他のメンバーのサプライズを2ブロック目でしたことはなかったので、絶対に1ブロック目でくると思っていたんです。しかも1ブロック目に「Hyena」という曲があって、その曲の頭で僕が「GO!」と言うので、ここで来るなと踏んでいたわけですよ。でも、「GO!」と言いながら曲が止まらないので、“今日は本当にドッキリないんだ……”と思った。だから、「VERMIN」では見事にハマりましたね。その時はもう“誕生日ないんだモード”になっていたから(笑)。戒:REITAのサプライズは、申し訳なかった(笑)。サプライズを終えた後の曲の始まり方を、考えていなかったんです。曲を始めるきっかけを俺とRUKIで探り合ってしまって、全然うまくいかなかったという(笑)。──その様子も収められていて、笑ってしまいました(笑)。そういったシーンも含めて、ドキュメント・ディスクは<MASS TOUR>に参加できなかったファンの方に観てほしいという強い思いがあって作られたように感じます。戒:それは、ありますね。自分達のラジオとかでも散々言いましたけど、リモートとかでライブをしたりするのは、ずっと待ってくれているファンを裏切る行為のような気がしてならなくて。ライブに来れないという状況もあったと思うけど、こちら側はそれに変に歩み寄るんじゃなくて、いつもどおりのthe GazettEのスタイルを見せることが大事だと思ったんです。それが、誠意じゃないかと。それをファンの人も感じてくれたんじゃないかなということを、ツアーを通してすごく感じたというのがあって。だから、ツアーに参加できなかったファンの人に、<MASS TOUR>はこういうツアーだったんだよというのを見てほしいという強い気持がありましたね。REITA:今回来れなかった人も、いつか行こうと思っているかもしれないじゃないですか。だから、僕らがどんなツアーをまわったのかを知れて、来れなかったファンの人の中で空白にならないための映像作品にしたいなと思っていました。──ツアーを体感できなかった方にも、ぜひ観てほしいですね。そして、<MASS TOUR>の“03”がライブハウスツアーだったことも、当時驚きました。REITA:“03”の時はまだ声が出せなくて、そういう中で特に密集するライブハウスでやっていいのかという気持があったけど、でも『MASS』というアルバムをホールツアーだけで終わらせたくなかったんです。絶対にライブハウスのツアーも経て、武道館にいきたかった。だから、ライブハウスに来ることに不安を感じるファンの人もいたかもしれないけど、やらせてもらったという感じでした。戒:いつもの流れを崩したくないというのはあったので、やっぱりライブハウスもやりたかったんですよね。“03”は結構急きょ決まったけど、その前から俺の中には“やるんだろうな”という確信めいたものがありました。それに、ライブハウスも楽しかったです。──バンドがスケールアップするとライブハウスは避けるようになるアーティストもいらっしゃいますが、the GazettEは違うんですね。REITA:僕は、ライブハウスは常にやりたいと思っています。もっと狭い場所でも構わないけど、ちょっと戒さんのドラムが入らないんですよね……。戒:それを理由にするのは、やめろ(笑)。全然コンパクトにしますよ、狭いところでやるなら。俺じゃないだろ、狭いところでライブをしない理由は(笑)。REITA:あはは(笑)。僕はステージが狭いということとかは全く気にならなくて、もっと狭いところでやりたいくらいです。戒:えっ! それは、ちょっと協議させて(笑)。“03”ではDRUM LOGOSとか、DIAMOND HALLとかでライブをすることになって、俺はドラムセットをどうしようかなと思っていたんです。ちょっとコンパクトにしようかなと。だけど、意外と自分のセットがポンッと入ったんですよ。だから、今回は全く苦にならなかったけど、さらに狭い箱となるといろいろ問題が出てくるんじゃないかな。REITA:たしかに、曲を表現するにあたって必要な機材とかもあるので、狭いところはいろいろ覚悟しないといけないところはあるかもしれない。だけど、思い切り小さいライブハウスとかもやりたい。いや、狭いでいうと、本当にベースが1番狭いんですよ。だけど、葵が今はヘッドがないギターを使っているじゃないですか。それが、助かるんです(笑)。──僅か20センチ程のことですが……。REITA:それが、地味に効いている(笑)。ヘッドがないだけで、圧迫感は全然違いますね。それは、DRUM LOGOSでライブをして思いました。だから、もっと狭い場所でもいけるかもしれない!◆インタビュー(3)へ──“03”を経た<MASS TOUR>のファイナルは、2023年7月15日に開催された<the GazettE LIVE TOUR2022-2023 MASS "THE FINAL">日本武道館公演でした。戒:武道館は空きがほとんど無くて、無理だと言われていたんです。だけど、ツアー中もずっと「なんとかお願いします」とスタッフに言い続けていました。だから、ファイナルを待ってしまう情況になっていましたね。ツアーファイナルに関しては、他にすぐにブッキングできる会場がいろいろあって、そこでやるという選択肢もあったんです。でも、自分達のツアーの最後は自分達がしっかりと見定めて決めた場所で飾りたいということで、バンド内で話がまとまった。「ここに空きがあるからファイナルはここでやろう」という安易な姿勢ではなくて、自分達が思い描いているファイナルのステージというものを絶対に具現化させる必要があったんです。なんて言うんだろう……準備されたものではなくて、自分達で準備していくものという考え方ですよね。それで、もう武道館1択で、とにかく武道館が出るまで待とうということになって武道館をちょっと無理やり出してもらいました。実現させてくれたスタッフ達には、本当に感謝しています。REITA:武道館は、僕らが1番最初にやった大きい会場だったんです。2006年の5月にツアーファイナルを武道館でライブをしたんですけど、そのツアーはメチャメチャ思い入れがあって、今でも全然忘れていないんですよ。the GazettEにとってものすごく大事なツアーだったので、そのファイナルを飾った武道館という場所には何度でも立ちたいという思いがある。何度でも立ちたいのに、もう8年間も立てなかったから、今回武道館を押さえられたとなった時はメチャメチャ安心しました。“やっと、できる!”と思いましたね。──数年ぶりのツアーを思い入れのある武道館で締め括ることができて、本当に良かったです。では、8年ぶりの武道館はいかがでしたか?REITA:ライブ自体は、本当にツラかった(笑)。猛暑の7月に革の衣裳にしてしまったので、とにかく暑くて。当日リハの時に衣裳を着てステージに上がったんですよ。そうしたら涼しくて、これは全然いけるなと思ったけど、いざ本番が始まってステージに立ったら、もうその時点で暑かった(笑)。来てくれたみんなの熱気ですかね。ライブ中はあまりの暑さに、もう武道館がどうとかじゃなくて、自分がどこに立っているのか分からない……みたいな(笑)。──な、なるほど(笑)。ですが、『LIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL" LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN』を観ると分かりますが、REITAさんはツラそうな気配などは全くありません。REITA:頭は、まわっていないんですけどね(笑)。朦朧としていた。もう、自分の足元の床が汗で池みたいになっていましたから(笑)。──それでもやり切れるのは過酷な環境でも何度となくライブをされてきたからこそと言えますね。REITA:まあ、暑いのには慣れているかな。特に、海外とかではエアコンのない会場なんか、いっぱいあったから。戒:そうだね。久しぶりの武道館は、すごく良かったです。武道館は今回のツアーで初の声出し解禁ライブで、それも相まったのかDRUM LOGOSよりも暑かった。それくらいみんなの熱気が凄くて、とにかくヤバかったですね。でも、ライブ自体はちゃんと問題なくやれたし、武道館が立ち見まで含めて全部埋まったあの景色というのは圧巻なんですよ。だから、すごく気持ち良かったです。──武道館にこだわった甲斐がありましたね。そして、本公演を収めたこのDVD&Blu-rayは映像、サウンド共に臨場感に溢れていて、同公演の醍醐味をリアルに味わえます。戒:ライブを映像化する時は、いつも臨場感というところを1番重視しています。それは、今回も変わらなかったですね。REITA:僕らがキッズだった頃というのはVHSのビデオを、ひたすら観ていたわけですよ。その頃のライブ作品は映画っぽい演出とかはなくて、ライブをそのまま撮ったみたいなものが多くて、臨場感に溢れていた。そこに良さを感じていたので、自分達の映像作品もそういうものにしたいなというのはありますね。──臨場感を重視することで、the GazettEのスケールの大きさやスタイリッシュさ、驚異的な持久力などがより鮮明に味わえる作品になっています。<MASS TOUR>を通して得られたと感じていることなども話していただけますか。REITA:僕はドキュメント内でも喋っているかもしれませんが、1本のライブを死ぬ気で使い切るというか。ツアーといえども1本1本がファイナルな訳じゃないですか。お客さんにとっては初めて来るthe GazettEのライブかもしれないし、気を抜いたらその日が最後になるかもしれない。だから、1本1本、本当に総てを出すつもりでやろうという気持ちは年々強くなってきています。それは、なにより自分のためというか。ライブが終わった時にフラストレーションが溜まったら、意味がないんですよね。ストレス発散のためにやっているので(笑)。ライブというのは楽しくて、ストレス解消できるからやる訳じゃないですか、元々は。そこで、ライブが終わった後にイライラしたりするのはもったいないし、自分自身が損をする。だから、<MASS TOUR>では“毎回、完全に出し切る”ということを心がけていました。戒:今回に限ったことではないかもしれないけど、今回特に思ったのが、今までの自分達が得てきた経験と知識というものを活かす大事さというか。演出関係の話だったりもしますが、いろいろな会場でライブをして来ているので、それぞれの会場の特徴とかも覚えていたりするんですよ。前回こうだったから、ああだったから…というようなことを演出関係も含めて覚えていて、その知識を活かして取り組むことができたなというのがある。それを今回特に感じたから、今回のツアーで得られたものを、次にまたすごく活かせるんじゃないかなと思います。そういうふうに、バンドとして、個人として経験値を積んでいくことの大事さを、あらためて考えさせられたツアーでした。──the GazettEは豊富な経験値を持ったうえで新しいことに挑戦し続けていますので、ベテランならではの凄みと新鮮さを併せ持っていて、そこが大きな魅力になっています。さて、2年以上をかけて『MASS』を昇華させた期間を経て、the GazettEの2024年はどんな年になるのでしょう?戒:当然、新作に力を入れた年にはなるかなと思いますが、潜ってばかりでは…というところもあるので、いろいろ考えています。ライブが全くないという年にはしたくないんですよね。なので、情報出しを待っていてもらえたらと思います。REITA:光があたるところに立つには、暗いところも経験しないといけないというのがあって。今はその期間なのでとことん暗いところでやって、また光があたるところに立って前回以上に盛り上がるツアーをしたいなと思っています。取材・文◎村上孝之(取材日:2024/04/10)