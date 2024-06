PlayStation VR2がPCゲームに対応！ 8月7日（水）発売のアダプターでSteamのVRゲームがプレイ可能に

PS VR2からPC上のゲームを利用できるようになるPlayStation VR2 PCアダプターが発売されることが発表された。本アダプターは、取り扱い店舗にて2024年8月7日(水)より、8,480円(税込)で発売予定だ。

これにより、ユーザーは「Half-Life:Alyx」「Fallout 4 VR」などの人気ゲームを含め、Steamの膨大なVRゲームのライブラリにアクセスし、ゲームを購入してPS VR2でプレイすることができるようになる。



PC上でPS VR2にアクセスするためには、まずPlayStation VR2 PCアダプター購入する必要がある。

また、DisplayPort 1.4に対応した市販のDisplayPortケーブル(別売)、Steamアカウント、および以下のスペックを満たすPCが必要となる(※1)。





アダプターのセットアップは簡単。PS VR2 PCアダプターとDisplayPort 1.4ケーブルを使用して、PS VR2をPCに接続するだけ。次に、PlayStation VR2アプリとSteamVRアプリをSteamからダウンロードの上、PCでPS VR2をセットアップし、設定とプレイエリアをカスタマイズして、SteamでVRゲームを購入してプレイできるようになる。





すべてのPCゲームテクノロジーと同様に、パフォーマンスは、システムの互換性や DisplayPort 1.4ケーブルの品質など、PC環境によって異なる場合があるので、自宅のプレイ環境が要件を満たしていることを確認しよう。SteamVRゲームには個別のシステム要件もあるので、Steamのゲーム情報を確認してほしい。

【PCスペック情報】

PCでPS VR2を使用してゲームをプレイするために必要なPCスペックは次のとおり。

OS:Windows 10 64ビット版/Windows 11 64ビット版

プロセッサー:Intel Core i5-7600/AMD Ryzen 3 3100(Zen 2以降のアーキテクチャが必要)

RAM/メモリー:8GB以上

GPU/グラフィックカード:- NVIDIA GeForce GTX 1650以降(Turing以降のアーキテクチャが必要)

- NVIDIA RTXシリーズ

- AMD Radeon RX 5500XT以上/AMD Radeon RX 6500XT以上

(快適に遊ぶには、NVIDIA GeForce RTX 3060以上またはAMD Radeon RX 6600XT以上のグラフィックカードの使用を推奨)

DisplayPort:DisplayPort 1.4(標準のDisplayPortまたはMini DisplayPort出力ポートが必要)

USB:直接接続のみ

Bluetooth:Bluetooth 4.0以降(※2)





【PS VR2をPS5で使用する場合との機能の違い】

PS VR2はPS5専用に設計されているため、HDR、ヘッドセットフィードバック、視線トラッキング、アダプティブトリガー、ハプティックフィードバック(※3)などの一部の主要機能は、PCでプレイする場合は利用できない。ただし、4K映像(片目2000×2040)、約110度の視野角、フィンガータッチ機能、シースルービューなどの機能はサポートされており、対応ゲームではフォビエートレンダリング(視線トラッキングを使用しないもの)や3Dオーディオも利用可能(※4)。

PS VR2のゲーム体験に最も没入できる環境がPS5であることに変わりはないが、ユーザーが同じヘッドセットを使用して、PCでもVRゲームの幅広いラインアップを楽しめる。



Steamストアでは、オープンワールドマルチプレイヤー、サバイバルホラー、ステルスアクション、スポーツ、パズル、基本プレイゲームなどの人気作がそろっている。 Steamの膨大なライブラリをPS VR2でも楽しもう。



また、5月29日(水)より開催中の 「Days of Play」 にあわせて、PlayStationStoreではダウンロード版のPS VR2用ゲームの割引セールが実施されている。また全国のPlayStation取扱店でもPS VR2本体およびPS VR2用ソフトウェアのセールが開催されている。 セール内容は地域や販売店によって異なるので、「Days of Play」公式サイトから、セールの情報を確認しよう。



⇒【最大70%OFF】「Days of Play」本日スタート! 「Rise of the Ronin」「Marvel’s Spider-Man 2」など人気タイトルがお得!【PS Store】





※1 DisplayPort 1.4は一般的な規格だが、ケーブルを購入する前に、使用PCがDisplayPort 1.4に対応していることを確認。

※2 Bluetoothアダプターの互換性の問題により、一部のBluetoothアダプターが正しく動作しない可能性あり。詳細については、発売が近づいたら告知される。

※3 Steamのゲームで利用可能な標準的な振動機能には対応。

※4 3Dオーディオには、PS5でのみサポートされているTempest 3Dオーディオではなく、SteamVRのオーディオ技術を使用。

