(MCU)映画シリーズ4作に主演したクリス・ヘムズワースが、米ユニバーサル・スタジオでムジョルニアと再会した動画を自身の(旧Twitter)に公開した。

https://twitter.com/chrishemsworth/status/1797443335663358249?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1797443335663358249%7Ctwgr%5E12ed79ac55fd800d3166363dd49eb06599d34778%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fscreenrant.com%2Fthor-chris-hemsworth-mjolnir-mcu-reunion%2F

家族と一緒にユニバーサル・スタジオを訪れたヘムズワースは、ガラスのケースに入ったサイン入りのムジョルニアを発見。雷神の武器に駆け寄る子どもたちと一緒にムジョルニアを見つめるヘムズワースは、同伴していた家族から、ソーであることを証明するためにムジョルニアを持ち上げるよう言われると、「あれにサインしたのを覚えてない」と反応。家族とのほのぼのとしたひと時を捉えた動画には、「子どもたちを怖がらせたくなかったんだ。だけど、その気になれば間違いなくムジョルニアを呼べたよ」とのコメントが添えられており、“今でも自分はソーだ”という主張がうかがえる。

現時点では、『マイティ・ソー』 シリーズ第5作の製作は発表されておらず、MCUにおけるヘムズワースの将来も不透明の状態だ。2024年5月にへムズワースは、第4作『ソー:ラブ&サンダー』(2022)に対する後悔の念を再び口にし、「全てが、前みたいに楽しいものではなくなってしまいました」と不満をしていた。

なお、ムジョルニアとの再会といえば、『マイティ・ソー』シリーズでジェーン・フォスター役を演じたナタリー・ポートマンも、米ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーでムジョルニアを手にした記念写真を自身のInstagramにしていた。

Source:

The post first appeared on .