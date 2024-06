「龍が如く~Beyond the Game~」キービジュアル

Prime Videoは、セガの大ヒットゲーム「龍が如く」シリーズに着想を得たオリジナル脚本の実写ドラマ「龍が如く~Beyond the Game~」を、10月25日より全世界独占配信する。主演は竹内涼真。

全6話の実写ドラマで、神室町を舞台に“堂島の龍”と呼ばれる主人公・桐生一馬の成長物語をオリジナル脚本で描くクライム・サスペンス・アクション。

喧嘩では右に出るものはいない桐生は、義理人情に厚く、強く、正義感溢れる男。養護施設でともに育った家族同様の幼馴染たちを守るため、あることをきっかけに極道の世界に身を置くことにーー。

1995年と2005年のふたつの時間軸を交差させながら、桐生と幼馴染たちそれぞれの人生をドラマティックに描く。

桐生を演じるのは、人気実力派俳優の竹内。監督はNetflix「全裸監督」で総監督を務めた武正晴。制作プロダクションはザ・フール。

配信に先駆け、6月4日には都内で主演の竹内と武監督が出席した配信決定記者会見も行なわれており、会見の内容は後ほど詳報する。

