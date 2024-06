NHK総合の音楽番組『うたコン』(毎週火曜 後7:57)の11日放送回では、ジューンブライドにちなんで「結婚ソング」を特集する。街頭インタビューで聞いた「あなたにとっての結婚ソングは?」をもとに、昭和・平成を彩った、愛の名曲を紹介。さらに、令和の結婚式にも潜入して最新の「結婚ソング」も届ける。東京・渋谷のNHKホールからの生パフォーマンスでは、超ときめき▽宣伝部(▽=ハート)が西野カナの「トリセツ」を今回限りのスペシャルな振付で披露。その振付は“バズる振付師”槙田紗子が担当した。

石井竜也は加山雄三の結婚ソング「君といつまでも」をカバー。有名なせりふ「しあわせだなあ〜」をどのように表現するのか注目される。平松愛理は6年ぶりに『うたコン』に登場。平成を代表する結婚ソング「部屋とYシャツと私」を披露。藤あや子は憧れの人・山口百恵の「秋桜」を歌う。番組冒頭には、布施明が代表曲「マイ・ウェイ」を歌唱。刀剣男士formation of 江おんすていじ、辰巳ゆうと、HYも登場し、話題曲を披露する。■6月11日『うたコン』出演者&歌唱曲司会:谷原章介、赤木野々花アナウンサー出演:石井竜也、HY、辰巳ゆうと、超ときめき▽宣伝部、刀剣男士formation of 江おんすていじ、藤あや子、布施明、平松愛理▼セットリスト「マイ・ウェイ」布施明「君といつまでも(加山雄三)」石井竜也「秋桜(山口百恵)」藤あや子「トリセツ(西野カナ)」超ときめき▽宣伝部「部屋とYシャツと私」平松愛理「366日(Official Duet ver.)」HY「迷宮のマリア」辰巳ゆうと「SONG OF LIGHT」石井竜也「VIVA CARNIVAL」刀剣男士formation of 江おんすていじ