Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ëËüÂå¿¿ÆàÈþ¡Êº¸¡Ë¡£¿·¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë±É³¨Î¤¹á¡ÊÃæ±û¡Ë¡£Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê±¦¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëV¥ê¡¼¥°½÷»Ò1Éô¡ÊV1¡Ë¤Îµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï4Æü¡¢¿·¥ê¡¼¥°¡ÖSV¥ê¡¼¥°¡×¤È¤·¤Æº£½©¤Ë³«Ëë¤¹¤ë2024¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ê2¿Í¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±É³¨Î¤¹á¡Ê33¡Ë¤¬½¢¤­¡¢Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎËüÂå¿¿ÆàÈþ¡Ê26¡Ë¤È¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê24¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£

¡¡2µ¨Ì³¤á¤¿ÂçÃÝÎ¤Êâ¡Ê30¡Ë¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°±É¤Ï¡¢µ×¸÷À½Ìô¡Ê¸½µ×¸÷¡Ë»þÂå¤Î2017¡Á18Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ä¹²¬Ë¾Íª¡Ê32¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¾ï¾¡´ü¤òÃÎ¤ë¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖSV¥ê¡¼¥°½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤­Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤±¤ë¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡23¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ×¸÷¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ò3°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï1¾¡¤â¤Ç¤­¤º¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊºÇ½ª½ç°Ì¡Ê6°Ì¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¸Æ¾Î¤Î¡ÖSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤ÇÎ×¤à¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó2µ¨ÌÜ¤È¤Ê¤ëËüÂå¤Ï¡Ö²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ò·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡Ö¼é¸î¿À¡×¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤òÅýÎ¨¤¹¤ëÀ¾Â¼¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤Ç¤ÎÏ¢·ÈÎÏ¶¯²½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë