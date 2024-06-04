【「ちいかわ」6月14日発売 新商品】
切ない瞳のモモンガぬいぐるみ：2,200円
ちいかわらんど うきうきマスコット：各1,760円

　「ちいかわ」の新商品2種が、ちいかわらんど他で6月14日より発売される。価格は「切ない瞳のモモンガぬいぐるみ」が2,200円、「ちいかわらんど うきうきマスコット」（ちいかわ / ハチワレ / うさぎ）が各1,760円。

　どちらも手のひらサイズで、「ちいかわらんど うきうきマスコット」にはボールチェーンがついている。「切ない瞳の モモンガぬいぐるみ」は、ちいかわらんどの他、ちいかわマーケット（オンラインストア）、まじかるちいかわストア@新宿マルイ店、ちいかわPOP UP STORE、その他 ちいかわグッズ取扱い店舗で、「ちいかわらんど うきうきマスコット」はちいかわマーケット（オンラインストア）で購入できる。

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