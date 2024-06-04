「ちいかわ」より「切ない瞳のモモンガぬいぐるみ」が6月14日発売「ちいかわらんど うきうきマスコット」（ちいかわ / ハチワレ / うさぎ）も！
切ない瞳のモモンガぬいぐるみ：2,200円
ちいかわらんど うきうきマスコット：各1,760円
「ちいかわ」の新商品2種が、ちいかわらんど他で6月14日より発売される。価格は「切ない瞳のモモンガぬいぐるみ」が2,200円、「ちいかわらんど うきうきマスコット」（ちいかわ / ハチワレ / うさぎ）が各1,760円。
どちらも手のひらサイズで、「ちいかわらんど うきうきマスコット」にはボールチェーンがついている。「切ない瞳の モモンガぬいぐるみ」は、ちいかわらんどの他、ちいかわマーケット（オンラインストア）、まじかるちいかわストア@新宿マルイ店、ちいかわPOP UP STORE、その他 ちいかわグッズ取扱い店舗で、「ちいかわらんど うきうきマスコット」はちいかわマーケット（オンラインストア）で購入できる。
＼6月14日 新発売／- ちいかわグッズ公式 (@chiikawa_kouhou) June 3, 2024
『切ない瞳の
モモンガぬいぐるみ』
??お取り扱い
・ちいかわらんど
（https://t.co/8xTguzB7Pr）
・ちいかわマーケット(オンラインストア) （https://t.co/au5Fi0NigA）
・まじかるちいかわストア@新宿マルイ店
・ちいかわPOP UP STORE
（サンシャインシティ アネックス、… pic.twitter.com/ADKuYKKhs1
＼新発売／- ちいかわグッズ公式 (@chiikawa_kouhou) June 3, 2024
『ちいかわらんど
うきうきマスコット』
（ちいかわ / ハチワレ / うさぎ）
??6月14日(金)発売
・ちいかわらんど
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・ちいかわマーケット(オンラインストア) （https://t.co/au5Fi0MKr2）#ちいかわ pic.twitter.com/cNZHD6Xi9d
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