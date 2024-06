與真司郎が、約2年半ぶりにアーティストとしてステージに戻ってくる。2021年の11月〜12月にかけて開催されたAAAの6大ドームツアー『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- 』を最後に、音楽活動を休止。その活動再開の知らせは、誰もが予期せぬ形で訪れた。

昨年7月26日にLINE CUBE SHIBUYA で、約2000名ものファンを抽選で無料招待する形でファンミーティング『與真司郎announcement』を開催。会場ではAAAメンバーもひそやかに見守る中で、自身がゲイであることを告白。ソロアーティストとしての活動を再開することも報告した。“本来の自分”として生きるために選択したカミングアウトは、J-POP界の一線で長年活躍し、多くの人が知るポップスターの告白という衝撃性をもって国内外の多数のメディアで大きく報道されることとなり、いまなお反響を呼んでいる。

あれから、間もなく1年。「なんでも聞いてください」と穏やかにほほ笑む與真司郎は、“名は体を表す”というように、自分の人生を切り開くための“真”の力を“司る人”だ。

イベントではアーティスト活動の再開を伝えたが、そこに至るまでにはキャリアのすべてを捨てる覚悟をもって決意していたカミングアウト。そして「想像以上だった」という発表後の大きな反響の中で、この1年過ごしてきた胸中。久しぶりのツアーへ込められた思いと、アーティストとしての新たな決意を語ってくれた。

──カミングアウトにあたっては、ファンの皆さんのことを絶対に傷つけたくないという思いや、AAAのメンバーに絶対に迷惑をかけたくないという思いが強くある分、なおさら言いにくいという難しさがあったのでは……?

その通りです。メンバーとファンのみんなとは、20年近くいっしょに生きてきているので。去年独立したんですけど、もともとエイベックスという大きな会社にいましたし、メンバーには絶対に迷惑をかけたくなかったんです。いま考えると、プレッシャーがすごくあったと思います。カミングアウトする前は、受け入れてもらえるのかなという不安もあったので、精神的にはずっとしんどかったですね。

──カミングアウトしたあと、ファンの方の応援してくださる声というのは、予想以上に多かったですか?

予想以上というより、そもそもカミングアウトをしたら完全にキャリアが終わる、絶対にもうダメだって思っていました。告白を受け入れてくれて、”応援します”って言ってくれたファンの方が圧倒的に多かったことは、本当に有難かったです。ちゃんとファンの皆さんの前で言ってよかったなと思います。

──いろいろな発表方法が考えられる中で、人前に立って発表するというのはいちばんハードルが高い方法だったのではと思います。

そうですね。でも、例えばインスタグラムだけで発表するとか、パパラッチなどの情報から噂が広まって……みたいな形で知られていたら、もしかしたらファンの皆さんの反応も違ったのかもしれないと思うんです。

──確かにそうかもしれないですね。イベントでは、ファンの皆さんのことを本当に大切に思っているからこそ、直接伝えなければという誠実さと覚悟が伝わってきました。

会場にファンの皆さんが来てくれて、おれが言いにくそうにしているときに、(声援で)助けてくれたことはすごく大きかった。カミングアウトのイベントは、本当にやってよかったです。周囲は“真司郎が頑張ったから成功した”と言ってくれるんですけど、ファンの皆さんがいっしょにつくりあげてくれたイベントだと思っています。

──イベントの動画やSNSでのコメントを拝見すると、本当に多くのファンの皆さんの応援の声であふれていますよね。

いま応援してくださっているファンの方は、いままで以上に応援してくれていて……。本当に、カミングアウトをしてよかったなって思います。

──ファンの皆さんといまの関係性を築いてこられたのは、2005年にデビューしてから約20年の間、いつも誠実にファンの皆さんと向き合ってきたからこそだと思いました。

AAAのファンは本当に素晴らしいなと、いつも思っています。オープンマインドな方が多いんですよね。ぼくがゲイだと告白して、もちろんなかには受け入れられません……という方もいたけど、多くのファンの方が受け入れてくれた。それは、AAAが男女混合という形のグループだということも、大いにあったんじゃないかな。男女関係なくメンバー同士の仲が良い姿を、ファンのみんなが喜んでくれていたんですよね。

──たしかに、男女混合グループだからこそ、逆に男子メンバーと女子メンバーの間にボーダーがない印象があります。基本的には、ダンスパフォーマンスで男子と女子で振り付けが違うこともないですし、体力的に男女差はあって当然の中でも、3時間近いライブで同じ構成のダンスを踊られていて。歌もデュエットソングではなく混声ですよね。

歌やパフォーマンスがよければ、それでいい。1つのグループの中にカッコいい人とかわいいい人がいて、みんな仲が良さそうなところがいい……という視点で、ファンのみんなは見てくれているんじゃないかな……と。男女混合というほかのグループにはないちょっと変わった形ではあったけれど、それでも応援したい!と思ってくださっている方がすごく多かった。それは男女別のグループを応援する視点とは、ちょっと違っているんじゃないかと思うんです。

──男女混合グループが成功するのは難しいと言われるのは、やはり異性同士が1つのグループにいると、ファンの応援心理を得にくいからだと考えられていますよね。世の中にメンズグループ、ガールズグループは数多くあれど、男女混合グループはマイノリティー。でもファンの皆さんは、AAAというグループに大きな魅力を感じて、ずっと応援してくれているということですものね。

本当になんて良いファンの方たちに恵まれたんだろうって、いつも思っています。

<リリース&公演情報>

最新曲『Upside Down』が配信中。全国4か所全11公演を回るツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』が、6月3日〜27日まで開催中。