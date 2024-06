東京・赤坂にあるハリー・ポッター魔法ワールドの世界観を表現したカフェ「Harry Potter Cafe」に、7月31日のハリー・ポッターの誕生日をお祝いするメニューが登場。6月13日から8月21日までの期間限定で提供される。「ハリー・ポッター」の物語への愛着と思い出を共有するファンが集う「Harry Potter Cafe」。来週13日より提供開始となるハリー・ポッターのバースデーメニューは、ハグリッドがハリーへプレゼントしたケーキをイメージした「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」、カラフルな「HAPPEE BIRTHDAE パフェ」、ハリーの額にある稲妻型の傷のモチーフをのせた「“選ばれし者” レモネード」の3品。

また、6月13日よりバースデーケーキモチーフのスプーンやエコバッグなどのカフェオリジナルグッズの販売も開始する(※なくなり次第終了)。カフェを事前予約して利用すると「カフェオリジナルステッカー(全1種)」を1つプレゼント(※なくなり次第終了)。また、事前予約の上、対象のドリンクを注文すると、「オリジナルコースター(全1種)」も1つプレゼントする(※なくなり次第終了)。■メニュー・HAPPEE BIRTHDAE ケーキ:1650円(税込)ハグリッドがハリーへプレゼントしたHAPPEE BIRTHDAE ケーキをイメージ。ゼリービーンズやマシュマロのデコレーションで、にぎやかな雰囲気に。・HAPPEE BIRTHDAE パフェ:1210円(税込)いちごソースやカスタードクリームでミルフィーユ状にし、さくらんぼアイスを乗せたパフェ。ゼリービーンズやアラザンでデコレーションし、ハリーの誕生日のお祝いにふさわしい一品に。・“選ばれし者” レモネード:1210円(税込)ベリーのジュレを入れた2層のレモネードに、ヨーグルト風味のホイップと、ハリーの額にある稲妻型の傷のモチーフを乗せて。■グッズ・スプーン(Harry Birthday):880円(税込)・エコバッグ(Harry Birthday):2530円(税込)WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)