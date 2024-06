元K-1スーパー・ライト級&ウェルター級の2階級制覇王者の野杁正明が4日、ONE初参戦となる『ONE 167:タワンチャイvs.ナタウット2』(タイ・バンコク)に向けて日本を出発した。セコンドとして、チームメイトで今年からONEに参戦している武尊も帯同する。野杁は自身のX(旧ツイッター)で「行ってきます」とタイの国旗と力こぶの絵文字を添えてシンプルに意気込み。武尊もXで松倉信太郎、渡辺雅和トレーナーを含めた『team VASILEUS』の4ショットを添えて「今日から正明のセコンドでタイへ 絶対勝つ」と勝利のためにサポートすることを誓った。

強豪がひしめき、魔の階級とも噂されるONEフェザー級(-70.2kg)キックボクシング戦線に乗り込む野杁の対戦相手は、プロ160戦以上の戦績を持ち、ムエタイとGLORYなどのキックボクシングの戦績を合わせると、世界王者に11回輝いた圧倒的な強さを誇るレジェンド、シッティチャイ・シッソンピーノン。デビュー戦で現在3位のランカーとの対戦は、ONEの野杁への期待度の高さがうかがえる。また、同大会には武尊との対戦が決定しながら負傷で欠場したロッタン・ジットムアンノンが復帰し、デニス・ピューリックと対戦。さらにONEライト級サブミッション・グラップリング世界王者ケイド・ルオトロがいよいよMMAデビューするほか、同じくフライ級王者のマイキー・ムスメシが階級を2つ上げたバンタム級で、2021年の「Who‘s Number One Championships」ライト級GPで一本負けを喫したガブリエウ・ソウザのONEデビュー戦でリベンジマッチに臨む。U-NEXTでは英語版での配信に加え、魔裟斗と川尻達也が解説を務めるオリジナル日本語版も配信。「U-NEXT格闘技公式」YouTubeチャンネルでは、野杁×海人による特別対談企画も公開中異なる道で頂点を目指す2人が『THE MATCH 2022』での対戦を振り返って互いが認める強さや、格闘技に対する向き合い方、さらにそれぞれの今後について語り合った。●6・8『ONE 167』【対戦カード】・フェザー級 ムエタイ 世界タイトルマッチタワンチャイ・PK・センチャイ vs. ジョー・ナタウット・フライ級 キックボクシングロッタン・ジットムアンノン vs. デニス・ピューリック・バンタム級 サブミッション・グラップリングマイキー・ムスメシ VS ガブリエウ・ソウザ・バンタム級 ムエタイリアム・ハリソン vs. 北野克樹・ライト級 MMAケイド・ルオトロ vs. ブレイク・クーパー・フェザー級 キックボクシングシッティチャイ・シッソンピーノン vs. 野杁正明・アトム級 MMAデニス・ザンボアンガ vs. ノエル・グランジャン・ライト級 MMAエイドリアン・リー vs. アントニオ・マンマレッラ・フライ級 ムエタイジョハン・ガザリ vs. ニューイェン・トラン・デュイ・ニャット・アトム級 MMA平田樹 vs. ビクトリア・ソウザ・バンタム級 ムエタイジョハン・エストゥピニャン vs. ザファー・シャイック