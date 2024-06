昨年8月に代々木第一体育館で行われたTBS系バラエティ番組『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)初の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2023」。約1万席に対して10万件を超える応募が殺到し、大きな話題となった。そしてこのたび「LOVE IT! ROCK 2024」を開催することが決定。8月24日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催される。「LOVE IT! ROCK 2024」開催決定

今年もテーマは「『ラヴィット!』を支えてくれた視聴者の皆さんに贈る、“ラヴィット!ファミリー”による“ラヴィット!ファン”のための大感謝祭!」。これまで『ラヴィット!』を彩ってきた“ラヴィット!アーティスト”たちが、8月24日の夜に代々木第一体育館に再び集結する。MCは川島明(麒麟)と田村真子アナウンサーが務める。出演者は決定次第、随時発表予定。チケットは6月末より先行予約開始予定。【編集部MEMO】『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)は、お笑いコンビ・麒麟の川島明と田村真子TBSアナウンサーがMCを務め、“日本でいちばん明るい朝番組”をコンセプトに放送しているバラエティ番組。2021年3月29日に放送がスタートした。(C)TBS