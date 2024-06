今年の秋に登場するとみられる「iPhone 16」シリーズのProモデルにおいて、小さなほうの「iPhone 16 Pro」はiPhone 15 Pro Maxと同じく光学5倍のテトラプリズム望遠レンズを搭載すると噂されています。

それを裏付けるような「iPhone 16 Pro用ケース」と称される新たな画像がネット上で公開されました。

著名リーカーのMajin Bu氏は、「iPhone 16 Pro用ケースではカメラモジュールが大型化」とコメントした写真をXに投稿。

In the iPhone 16 Pro case the camera module is huge pic.twitter.com/i847JqKSwt

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 28, 2024