「IWGPから変わって無い」「ずっと美人」本格復帰した加藤あいの“ヘアカット近影”に驚きの声

6月3日、女優の加藤あい(41)がInstagramを更新。《Gave up on growing out my hair(編集部訳:髪を伸ばすのを諦めた)》という文章とともに、髪を切った後だと思われる正面からの自撮り写真を投稿した。コメント欄にはファンから絶賛の声が寄せられている。

《IWGPから変わってない》

《あいちゃん、変わらず可愛いです》

《ずっと美人さんだ》

加藤は97年にドラマ『ギフト』で女優デビューを果たすと、その後数々の話題作に出演。00年に放送され、当時若者の間で社会現象になったドラマ『池袋ウエストゲートパーク』に出演してブレイクを果たした際はわずか17歳だった。プライベートでは、13年11月に7歳年上の会社役員の男性と結婚し、15年に第1子、18年に第2子、22年に第3子を出産している。

「加藤さんは3児の母となった今でも、夜は炭水化物を控えて野菜でお腹を満たすなど、スタイル維持に努めているそうです。その美意識の高さが注目され、5月には美容誌『美ST』のレギュラーモデルに選ばれたことが発表されました。これを機に本格的に芸能活動を復帰させるようです」(芸能関係者)

加藤は『美ST』モデルに選ばれたことを受け、《以前から愛読させて頂いていた雑誌なので、とても嬉しく思っております。これからも、読者の皆様と同じ目線で、美容と健康について楽しく学びながら、美しく健やかな生活を目指していきたいです》とコメント。冒頭のInstagramのアカウントはモデル就任と同時期に開設し、2週間ほど経っている。

「加藤さんのInstagramのフォロワーやコメント欄を見ると、同世代の女性から多くの支持を得ています。今回の投稿で披露したヘアスタイルは『池袋ウエストゲートパーク』のときと同じぐらいの長さだったので、当時を思い出すファンが多かったようです」(前出・芸能関係者)

20年以上経っても変わらない美貌に、ファンも衝撃を受けたようだ。