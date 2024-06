NEXZ、日本で初となるショーケース開催決定！韓国リリース作より収録曲「Starlight」トラックビデオも公開

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZ。5月20日、世界中が切望する“グローバルデビュー”を果たして早々、韓国・HNTEOチャートでは初の韓国リリース作「Ride the Vibe」がPhysical Album Chartのデイリー1位を獲得、ウィークリーも3位にランクインした。

デビュー曲「Ride the Vibe」のミュージックビデオは、平均年齢17.4歳の彼らだからこそ表現出来る青春群像劇であり、まるでショートフィルムさながらな“エモい”映像世界が大きな話題を呼び、公開3日でYouTube再生数1,000万回超えを達成し、現在は2,200万回を突破している。日本では、NEXZを起用したアクエリアス新CM「進む人のそばに。ステージ」篇が全国で放映中。CM曲として流れる、J.Y. Park作詞・プロデュースの新曲「Keep on Moving」にも話題が集まっている。そんなNEXZの日本で初となるショーケース「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」の開催が、満を持して発表された。彼らは8月3日(土)と4日(日)に福岡・マリンメッセ福岡B館、8月17日(土)と18日(日)に大阪・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)、8月24日(土)と25日(日)に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナの3都市6公演を回る。メンバーの地元を凱旋するこのツアーでは、オーディション期から現在に至るまでの彼らを感じられる様な内容が用意されており、パフォーマンスはもちろん、パーソナルな一面を知ってもらえるコーナーもあるという。昨日(3日)18:00から、「NEXZ OFFICIAL JAPAN FANCLUB NEX2Y」「NEXZ OFFICIAL JAPAN FANCLUB NEX2Y MOBILE」W会員の最速チケット先行予約のエントリー受付がスタートしている。また、NEXZ初の韓国リリース作「Ride the Vibe」より、収録曲「Starlight」のTrack Videoも公開されたばかり。同曲は、コントラバスのピチカート・サウンドをポイントにした清涼感溢れる洗練された雰囲気のR&Bで、新たな夢に出会った時の心境を“星が降り注ぐ夜”に見立てて比喩表現した歌詞が印象的な楽曲だ。特にOutroでは、ピアノ中心のシンプルなトラックに乗ったメンバーたちの叙情的なボーカリゼーションも感じることができる。謎めいたストーリーと共に、スタイリッシュで洗練された映像世界の中、時間帯を問わず様々なシーンに射し込む光たち、スピリチュアルで多幸感溢れる独特の雰囲気。視線が集中している「Ride the Vibe」ともまた一味違った彼らの新たな魅力に気付かされる映像となっている。

■公演情報

「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」



【日程・会場】

◯福岡県・マリンメッセ福岡B館

8月3日(土)開場 16:30 / 開演 17:30

8月4日(日)開場 15:00 / 開演 16:00



◯大阪府・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)

8月17日(土)開場 16:30 / 開演 17:30

8月18日(日)開場 15:00 / 開演 16:00



◯東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

8月24日(土)開場 16:30 / 開演 17:30

8月25日(日)開場 15:00 / 開演 16:00



※開場・開演時間は、変更となる可能性がございます。



【チケット料金】

全席指定 ¥11,000(税込)

※4歳未満のお子様のご入場は出来ません、4歳からチケットが別途必要になります。



【ファンクラブ先行予約受付情報】

「NEXZ OFFICIAL JAPAN FANCLUB NEX2Y」「NEXZ OFFICIAL JAPAN FANCLUB NEX2Y MOBILE」W会員最速先行予約エントリー受付スタート!(抽選制)



・W会員最速先行受付(抽選制)

受付期間:2024年6月3日(月)18:00〜6月10日(月)23:59

・NEX2Y先行受付(抽選制)

受付期間:2024年6月11日(火)10:00〜6月17日(月)23:59



・NEX2Y MOBILE先行受付(抽選制)

受付期間:2024年6月18日(火)10:00〜6月24日(月)23:59



