2024年6月、音楽配信サービスのSpotifyがアメリカでの値上げを発表しました。Spotifyの価格変更は、2023年7月に続き1年間で2度目となります。Adjusting Spotify Premium Prices in the US - Spotifyhttps://newsroom.spotify.com/2024-06-03/adjusting-spotify-premium-prices-in-the-us/

Spotifyによると、アメリカ在住のSpotify加入者は間もなく値上げに関するメールを受け取り始めるとのこと。価格の見直しにより、Premium(Standard)プランは月額10.99ドル(約1720円)から11.99ドル(約1870円)に、Premium(Duo)プランは14.99ドル(約2340円)から16.99ドル(約2660円)に、Premium(Family)プランは16.99ドルから19.99ドル(約3130円)になります。なお、日本ではPremium(Standard)が月額980円、Premium(Duo)が1280円、Premium(Family)が1580円で提供されていて、今回の値上げの対象には含まれていません。Spotifyは2023年7月にも広い地域で値上げを行いましたが、このときも日本は対象外でした。日本は世界各国と比較して非常に低い価格でサービスが提供されています。Spotifyがプレミアムプランの値上げを発表 - GIGAZINE前回の値上げと合わせ、Premium(Standard)は1年間で20%、Premium(Duo)は30%、Premium(Family)は25%も価格が上昇したことになります。Spotifyは「製品機能への投資と革新を続け、ユーザーに最高の体験をお届けするため、時折価格を更新しています。今後1カ月の間に、このアップデートが何を意味するのかを説明するメールがアメリカの加入者へ送られます」と述べました。