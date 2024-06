【映画「ヴェノム:ザ・ラストダンス」】11月1日 全国公開予定

映画「ヴェノム:ザ・ラストダンス」が11月1日に公開されることが明らかになった。合わせて、予告編とポスターも公開された。

ソニー・ピクチャーズ配給の「Venom: The Last Dance(原題)」が、邦題「ヴェノム:ザ・ラストダンス」として日本で公開される。本作は、映画「ヴェノム」シリーズ第3弾となる作品で、シリーズ最終章にあたる。

ジャーナリストのエディ・ブロックに地球外生命体シンオビートが寄生し誕生した「ヴェノム」は、強靭で真っ黒な肉体と鋭い牙、長く伸びる真っ赤な舌で人を喰らう“最も残虐な悪”であり、マーベルコミックではスパイダーマン最大の宿敵となるダークヒーロー。2018年に公開されたシリーズ1作目「ヴェノム」では、そのグロテスクな風貌が強烈なインパクトを与えた一方で、1つの身体に2つの人格、エディとヴェノムの奇妙な共存関係のユニークさと、狂暴でありながら愛くるしい一面を見せる特異なキャラクターが支持され、全世界で8億5,000万ドル(約1,344億円)超えを記録している。2021年に公開された続編「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」では、大殺戮を招く最凶ヴィランのカーネイジとの激しい死闘の中で、エディとヴェノムは一心同体となり共闘、深い信頼関係で結ばれた最強最高のバディとして世界の危機を救った。

「ヴェノム:ザ・ラストダンス」は、10月25日、26日、27日に先行上映も実施される。詳細は後日公開される予定。

予告編&ポスター解禁!

【『ヴェノム:ザ・ラストダンス』予告◆10/25(金)26(土)27(日)先行上映(※一部ラージフォーマットにて。詳細は後日発表)◆11/1(金)全国公開】

初公開された予告編では、オープニングでエディが悪党たちに囲まれるシーンが登場。「言っておく。俺は狂暴で、制御不能になる時がある」というセリフと共に、エディがヴェノムと一体化する、本シリーズではお馴染みのシーンが映し出される。そして「俺たちはヴェノムだ」の決めゼリフ。2人の息はピッタリとは言えないが、見事なチームワークで敵を一掃(一食)する。

その後2人は、何らかの目的で地球外生命体シンビオートを国家機密で研究している施設に侵入したことで、特殊部隊から追われることになる。その執拗なまでの追跡は地上のみならず、水中や上空でも展開。大型旅客機の上では、ヴェノムと戦う新たな敵=巨大シンビオートも登場しシリーズ史上最高ともいえるスリルとスピード感あふれる迫力のアクションシーンが続く。一方、タキシードで正装したエディが旧友であるミセス・チェンとラスベガスで再会し、ヴェノムの姿で華麗にダンスする映像や、馬になったヴェノムがエディを乗せて疾走し崖からジャンプする、1作目のサンフランシスコでのバイクシーンを彷彿とさせるシーンも登場する。

なぜ追われるのか分からず、特殊部隊から逃亡することに疲れ切ったエディに新たな脅威が迫る。「エディ……オレの仲間たちが、地球(ここ)に来る」と告げるヴェノム。同時に、「ヴェノムを殺さないと世界が終わる」と警告する1人の男が登場する。前作でカーネイジの恋人であるシュリークとの激闘の末、瀕死状態に陥ったマリガン刑事の姿も見える。前作でシンビオートの寄生を想起させるエンディングだっただけに、重要人物となりそうだ。

また、公開されたポスターでは、エディとヴェノムが背を向け、互いの表情に哀しみが漂う様子が描かれている。エディの身体とかろうじて繋がっているが、今にも離れて消えてしまいそうなヴェノムの姿。隕石のようなものが降り、地上で炎をあげる背景のビジュアルは、何かの“終わり”を予感させる。

世界同時解禁時刻から50時間限定販売! 第1弾ムビチケカード

映画「ヴェノム:ザ・ラストダンス」の第1弾ムビチケカードの販売がメイジャー通販にて開始された。期間は6月5日23時59分まで。特典としてオリジナルステッカーが付いてくる。

【映画「ヴェノム:ザ・ラストダンス」第1弾ムビチケカード】

券種:一般1,600円(※別途送料がかかります)

特典:オリジナルステッカー

販売期間:6月3日22時~6月5日23時59分

販売サイト:メイジャー通販

□メイジャー通販のページ

※ムビチケカードと特典のデザインはシークレットとなります。

表記の画像は告知用のイメージであり、実際のムビチケカードと特典のデザインではございません。予めご了承ください。

※配送は8月上旬以降、順次配送予定です。予めご了承ください。

※1会計6枚までとなります。

※返品・交換不可となります。

※ムビチケカード1枚につき、特典は1枚となります。

※特典は非売品です。転売目的での購入はご遠慮ください。

「ヴェノム:ザ・ラストダンス」

10月25日(金)26日(土)27日(日)先行上映(※一部ラージフォーマットにて。詳細は後日発表)

11月1日(金)全国公開

Filmed for IMAX(R)/Dolby Cinema(R)/Dolby Atmos(R)/ScreenX with Dolby Atmos(R)(全て字幕版のみ)

2D/MX4D(R)/4DX/ULTRA 4DX/ScreenX(字幕版/日本語吹替版)

・原題:Venom: The Last Dance

・US公開:10月25日 公開予定

・監督・脚本:ケリー・マーセル(「ヴェノム」、「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」脚本)

・原案:トム・ハーディ&ケリー・マーセル

・プロデューサー:アヴィ・アラド、マット・トルマック、エイミー・パスカル、ケリー・マーセル、トム・ハーディ、ハッチ・パーカー

・出演:トム・ハーディ、キウェテル・イジョフォー、ジュノー・テンプル、リス・エヴァンス、ペギー・ルー、アラナ・ユーバック、スティーヴン・グレアム

(敬称略)

