【ゴジラ(2024)from「ゴジラxコング 新たなる帝国」】12月 発売予定価格:7,480円

BANDAI SPIRITSはプラモデル「ゴジラ(2024)from『ゴジラxコング 新たなる帝国』」を12月に発売する。価格は7,480円。

本製品は無可動のディスプレイモデルとして組み立てられるゴジラのプラモデル。西川伸司氏によるデザインの骨格と、劇中を再現する外皮で立体化している。

骨格は体内に納めるか外皮と並べて飾れる使用で、サイズは全長約255mm。巨大な尻尾は骨格用の支柱が付属して支えられ、背びれのジョイント部分はクリアパーツを使用している。

(C) 2024 Legendery. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C)TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C)Legendery