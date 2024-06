23日開催の格闘技『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』(国立代々木競技場第二体育館)の大会アンバサダーとして、モデル・タレントのアンジーひよりが就任することが3日、都内で行われた会見で発表された。高校1年生から一人暮らしをしていたアンジーは、TikTokでの動画が「JKの一人暮らしがエモい」とバズり、ABEMAの人気恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。台北編』で同世代から注目を集めた。

KNOCK OUT・山口元気代表は「大会アンバサダーは、若い子で誰にしようとなった時に、たまたまうちの息子が中2か中1の時に、携帯にABEMAのアプリを入れてくれとお願いされたのを思い出しました。ABEMAの『今日好き(今日、好きになりました。)が見たい』と言って見せられた時に、何人か出ている出演者の中にアンジーさんがいて、会議で『こういうアンジーさんみたいな10代の方がいいんじゃない?』という話になり、アンジーさんに決まりました」と就任への経緯を説明。また「10代、20代前半のような若い子たちに『KNOCK OUT面白いね、かっこいいイベントだね』と言われるように、アンジーさんにぜひアンバサダー的な役割をしてもらおうかな、と期待しています」とアンバサダーとしての活躍にエールを送った。アンジーは「パパ(コロンビア人)が元々ボクシングをしていたので、格闘技に携わるアンバサダーに就任できたことをとてもうれしく思います。皆さんにたくさんの元気を届けて、皆さんの心をノックアウトしたいと思います。よろしくお願いします!」とフレッシュにあいさつ。ボクシングは見たことがあるが、キックは未見のようで「ちょっとしか分からないので、これからたくさん勉強します」と意気込み。自身のキック挑戦については「体型維持のためにはしてみたいと思うんですけど、顔がボコボコにされるのはちょっとノー!」と笑顔でかわした。同大会のメインでは、RIZINフェザー級王者の鈴木千裕と、元PRIDEライト級王者の五味隆典による”禁断の師弟対決”が行われるほか、龍聖、栗秋祥梧、ぱんちゃん璃奈などが出場し、まさに「KNOCK OUTの夏祭り」といえる豪華カードが並ぶ。●『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』6月23日/国立代々木競技場第二体育館チケット発売中・U-NEXTで見放題独占ライブ配信【対戦カード】すべて3分3R・延長1R・第15試合 KNOCK OUT特別ルール(※パンチのみ)-73.0kg契約鈴木千裕 vs. 五味隆典・第14試合 KNOCK OUT-BLACK -59kg級龍聖 vs. 山田彪太朗・第13試合 ・KNOCK OUT OFG-RED -58.5kg契約小笠原瑛作 vs. デーングリアングライ・シンマーウィン・第12試合 KNOCK OUT-RED -61.0kg契約重森陽太 vs. レンタ・ウォーワンチャイ・第11試合 KNOCK OUT-UNLIMITED -58.5kg契約栗秋祥梧 vs. 中村優作・第10試合 KNOCK OUT-RED スーパーバンタム級壱・センチャイジム vs. チョークディー・PKセンチャイジム・第9試合 KNOCK OUT-BLACK -56.0kg契約古木誠也 vs. 福田拓海・第8試合 KNOCK OUT-BLACK スーパーライト級バズーカ拓樹 vs. 中島玲・第7試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -53.0kg契約ルシア・アプデルガリム vs. NA☆NA・第6試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -48.0kg契約ぱんちゃん璃奈 vs. アイリン・ゴンザレス・第5試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級漁鬼 vs. エミール・アラゾフ・第4試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級渡部太基 vs. 小川悠太・第3試合 KNOCK OUT-BLACK -63kg級大谷翔司 vs. セーンダオレック・Y’ZDジム・第2試合 KNOCK OUT-RED ウェルター級MASATO BRAVELY vs. 杉原新也・第1試合 KNOCK OUT-BLACK -61.5kg契約般若HASHIMOTO vs. 小森玲哉