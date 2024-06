マンナンライフのララクラッシュスイカ味が、「スヌーピー」をあしらった限定コラボパッケージで登場。

スイカの味だけでなく、パッケージイラストも夏を感じる、全3種類のデザインで全国発売されています!

マンナンライフ「ララクラッシュスイカ味」スヌーピーコラボパッケージ

発売日:2024年6月3日(月)

内容:24g×8個

販売エリア:全国

マンナンライフのララクラッシュスイカ味が、人気キャラクター「スヌーピー」をあしらった『PEANUTS(ピーナッツ)』コラボパッケージで登場。

2024年6月3日より、かわいくて夏らしい「スヌーピー」デザインのパッケージで全国発売されています☆

海辺のレジャーや夏を楽しむ「スヌーピー」たちが描かれたコラボパッケージのデザインは全3種。

「スヌーピー」や「ウッドストック」「チャーリー・ブラウン」がスイカと共にプリントされています。

個別のフタ部分も、全部で21種類のイラストがあしらわれているのもポイントです。

ララクラッシュは、ジューシーなジュレにつぶつぶ食感のクラッシュこんにゃくが入った楽しい食感のおやつ。

1個あたり8kcalと低カロリーで、食物繊維は1.7gとたっぷり配合されています!

低カロリーで食物繊維たっぷりなので、家族みんなの健康おやつにピッタリです。

スイカ味は、フタを開けた瞬間、甘くて爽やかなスイカの香りが広がります。

ジューシーで食べやすいスイカ味に仕上がっており、暑くて食欲のないときや気分転換したい時にオススメな、夏を感じられるフレーバーです☆

商品購入でオリジナルグッズが当たる!

実施期間:

第1弾 2024年6月1日(土)〜8月31日(土)

第2弾 2024年9月1日(日)〜10月31日(木)

対象商品:ララクラッシュ アソート グレープ&ピーチ、ララクラッシュ アソート ソーダ&レモネード、ララクラッシュ スイカ味

応募方法:キャンペーンサイトより、対象商品2点を購入したレシートで1口応募。抽選でオリジナルグッズをプレゼント。

※対象商品1点ずつのレシート2枚でも1口として応募可能です

プレゼント内容:

<A賞>ビッグマルシェバッグ 100名ずつ

<B賞>ラーニングタイマー 100名ずつ

<W賞>ララクラッシュ 商品詰合せ(3種×3袋) 300名ずつ

※オリジナルデザインバッグでお届け

対象商品2点を購入したレシートで応募すると、抽選で合計1,000名にオリジナルグッズが当たるキャンペーンも開催。

第1弾・第2弾に分けて開催され、マルシェバッグやタイマーなどのオリジナルグッズがもらえます!

夏にぴったりのスイカ味フレーバーが、可愛い「スヌーピー」パッケージで登場。

2024年6月3日より発売されている、マンナンライフ「ララクラッシュスイカ味」スヌーピーパッケージの紹介でした☆

※キャンペーンの詳細はキャンペーンサイトを確認ください

