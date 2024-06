【ファイナルファンタジーVII リメイク PLAY ARTS改 警備兵】参考価格:19,580円セール価格:13,883円

Amazonは、スクウェア・エニックスから発売中の可動フィギュア「ファイナルファンタジーVII リメイク PLAY ARTS改 警備兵」を参考価格から29%オフの13,883円で販売している。

本商品は、「FINAL FANTASY VII REMAKE」より、クラウド達の前に幾度も立ちはだかる名脇役、神羅カンパニーの警備兵を「PLAY ARTS改」シリーズで立体化したもの。スコープ付きのヘルメットを被った、どこか不気味な頭部はもちろん、ジャケットやスカーフの質感、肩や膝のアーマーなど、リメイクによってより細やかに描かれた警備兵の制服姿が表現されている。トンファー、マシンガン、ショットガン、スタンバトンなど多様な武器が付属しており、劇中の様々な戦闘シーンを再現できる。

(C)1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION:1997 YOSHITAKA AMANO